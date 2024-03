Al-Hilal égale le record mondial du nombre de victoires consécutives

Jesus marche sur l’eau.

Vainqueur d’Al-Riyadh ce vendredi en championnat (1-3), Al-Hilal a écrit une page de l’histoire du football. Grâce à des buts de Rúben Neves (sur penalty), Michael et Aleksandar Mitrović (qui a aussi raté un péno), l’équipe dirigée par Jorge Jesus a en effet signé une 27e victoire de rang, égalant la marque d’un club gallois, The New Saints, établie lors de la saison 2016-2017.

27 Consecutive Victories ✅ Al Hilal 🇸🇦@GWR Do you hear me? #AlHilal 🔝 pic.twitter.com/RXaOxz3QpH — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 8, 2024

Le record pourra être battu pour de bon dès mardi, face à Al-Ittihad, en Ligue des champions de l’AFC. Al-Hilal a entamé sa folle série le 25 septembre. Le leader de la Saudi Pro League, qui compte 12 points d’avance sur Al-Nassr et Cristiano Ronaldo, est même invaincu depuis 35 rencontres toutes compétitions confondues.

Oui, l’argent fait le bonheur.

