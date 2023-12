Accusé d’agressions sexuelles, Saïd Chabane nie en bloc lors de son procès

Il faudra probablement revenir demain pour espérer plus de sa part.

Jugé à partir de ce lundi, et jusqu’à mardi, Saïd Chabane a nié tous les faits qui lui sont reprochés au premier jour de son procès, rapporte L’Équipe. Accusé d’agression sexuelle par sept femmes différentes, l’ancien président du SCO d’Angers réfute toute accusation. Suite au premier témoignage, Saïd Chabane adopte immédiatement une position défensive, disant que « ce n’est pas possible, ce n’est pas moi. J’ai été élevé dans une famille avec des valeurs de respect, de travail. Je ne me vois pas faire ça ».

Les témoignages contre lui sont pourtant glaçants. Une des plaignantes parle d’« un homme à qui on ne dit pas non. La question du consentement ne s’est jamais posée et ne se pose jamais avec lui », une autre raconte qu’elle s’est retrouvée seule avec Chabane à la Baumette, le siège du club, et que celui-ci serait placé derrière elle pour « me masser les épaules et descendre ses mains sur ma poitrine ». Saïd Chabane nie tout, répondant même à la question « Est-elle une menteuse ? », « Dans ce cadre-là, oui », après un troisième témoignage. Une défense aussi agressive que celle de ses avocats, dont l’un a même demandé à l’une des plaignantes pourquoi elle portait « une robe ou jupe et non un pantalon » le jour des faits présumés.

Toujours sympa le sexisme décomplexé en 2023…

Angers forte tête, Laval bute sur Pau