Absente depuis l'affaire Rubiales, Hermoso fait son retour avec la sélection espagnole

Un retour attendu.

Absente de la sélection espagnolle depuis la finale de la coupe du monde remportée face à l’Angleterre (1-0) et le baiser forcé de Luis Rubiales (alors président de la fédération espagnole de football) qui a provoqué un tremblement de terre de l’autre côté des Pyrénées, Jenni Hermoso a été de nouveau appelée. Montse Tomé, qui a succédé au controversé Jorge Vilda, l’a incluse dans sa liste en vue des deux prochains matchs de Ligue des nations. L’attaquante du CF Pachuca (Mexique) ne faisait pas partie de la liste pour les matchs de septembre, la sélectionneuse souhaitant alors « protéger » sa joueuse.

⭐️ ¡𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 PARA LOS PRÓXIMOS DUELOS! 🙌 La @SEFutbolFem se medirá a Italia y a Suiza en la #UWNL. ✈️ Ambos duelos se disputarán a domicilio.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/VDKGjhTE1X — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 18, 2023

L’équipe ibérique se déplacera en Italie le 27 octobre et en Suisse le 31. Pour l’heure, les Espagnoles sont premières de leur groupe avec deux victoires en deux matchs, et peuvent espérer profiter de ce contexte un peu plus apaisé pour continuer sur leur lancée.

Et la vie reprend son cours ?

