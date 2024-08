Absent des terrains depuis novembre, Valentin Rongier fait son retour dans le groupe de l'OM

Le capitaine est à bord.

Il n’a plus joué le moindre match de foot depuis le 4 novembre 2023, soir d’un match nul de l’OM contre Lille. Longuement touché au genou, Valentin Rongier a ensuite essuyé ces derniers mois les nombreux reports de date de reprise. Un long tunnel qui pourrait peut-être se terminer ce samedi, puisque le milieu de terrain effectue son retour surprise dans le groupe de l’OM, qui se déplace à Brest pour son premier match de la saison. Surprise car l’ancien Nantais n’était pas vraiment attendu tout de suite, et que Roberto De Zerbi n’avait rien dit à ce sujet hier en conférence de presse. Seule info d’ores et déjà donnée : Rongier, capitaine marseillais l’an passé, cède son brassard à Leonardo Balerdi. Plus surprenant encore, Azzedine Ounahi ne figure pas dans le groupe marseillais.

𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 👥 #SB29OM Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face à Brest ! ⚔️ pic.twitter.com/sbmCqCx52L — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2024

