Le FCSB va prêter son stade pour un barbecue géant

Merguez partie.

« L’Arena Națională sera bientôt fermée au foot à cause… d’un barbecue géant », annonce le compte X Foot Roumain FR. Et ce n’est pas une blague. Le FCSB qui a croisé Lyon cette saison en C3, est en passe de décrocher la première place de SuperLiga et donc de participer aux tours préliminaires de la Ligue des champions, mais va devoir faire une croix sur son stade entre le 20 et le 22 juin.

Plus de 100 000 visiteurs attendus à la fête du barbecue

La raison ? Le GrillFest BBQ Arena, tout simplement présenté comme le plus grand festival de barbecue d’Europe, avec plus de 100 000 visiteurs attendus à Bucarest.

🇷🇴 SEULEMENT EN ROUMANIE 🇷🇴 L'Arena Națională sera bientôt fermée au foot à cause... d'un barbecue géant. Grillfest BBQ Arena - plus grand festival de barbecue d'Europe - aura lieu fin juin. 100 000 personnes attendues. Le début des préliminaires européens du FCSB est menacé. pic.twitter.com/1M7HIfwJFl — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 2, 2025

L’événement transformera la pelouse de l’Arena Națională en aire de jeux carnivore avec concours de barbecue, démonstrations de découpe et compétitions de gloutonnerie. Tout cela en plein milieu de la préparation estivale du FCSB, dont le premier match de Ligue des champions est prévu le 8 ou 9 juillet, soit deux semaines après la fin du festival.

Pas de panique du côté du club, ni de l’organisation : comme chaque été, la pelouse sera changée après les événements extra-sportifs, a rassuré la mairie de Bucarest, propriétaire du stade, comme le rapporte le média roumain B1. En revanche, il restera peut-être quelques saucisses en tribunes.

