Si seulement on pouvait avoir le mode carrière de 2K sur FIFA..

Le média Dexerto relaye une rumeur lancée par un journaliste d’Insider Gaming selon laquelle l’éditeur 2K Games pourrait s’occuper du prochain FIFA. Les développeurs derrière les jeux NBA 2K, WWE 2K ou encore Topspin 2K seraient en pôle dans les discussions avec la fédération internationale de football pour récupérer les droits. EA Sports et la FIFA ont récemment rompu le contrat les liant, en 2023 après l’échec des négociations. Cette nouvelle pourrait bousculer le monopole créé par EA Sports depuis une dizaine d’années.

I'm hearing rumors that FIFA/2K are working to announce a partnership for 2K to make an officially-licensed FIFA game.

Working to hopefully land more on this.

— Mike Straw (@MikeStrawMedia) February 12, 2024