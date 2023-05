29 cas de Covid-19 au Panathinaïkos, le choc contre l’Olympiakos reporté

J’aime pas trop beaucoup ça.

Le Covid-19 s’invite dans la course au titre en Grèce. Le Panathinaïkos, leader avec le même nombre de points que l’AEK à deux journées de la fin, présente en effet 29 cas positifs dans ses rangs – 17 joueurs et 12 membres du staff. Une poussée du virus qui a conduit les instances à reporter tous les matchs prévus dimanche soir, à savoir le choc Olympiakos – Panathinaïkos, mais aussi Aris – AEK et Volos – PAOK. Ces trois rencontres se joueront… ce lundi, afin que le championnat puisse s’achever le week-end prochain.

Tout ça pour ça… Les rencontres de la 9e journée des playoffs se joueront lundi, soit 24h après la date initiale. Pourquoi pas après tout. https://t.co/v0jkaZzk3v — Football Grec France (@footgrec) May 6, 2023

24 heures chrono.

