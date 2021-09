Brésil-Argentine : le Superfiasco des Amériques

Attendu comme le choc de ces qualifications au Mondial 2022 en zone Amsud, mais interrompu au bout de cinq minutes, la rencontre Brésil-Argentine a une nouvelle fois montré toutes les défaillances du football sud-américain. Retour sur cinq jours de chaos, ponctués d’une soirée de l’étrange.

[?️VIDEO] ???? Qualif. CDM 2022? Scène surréaliste à São Paulo !?️ Explications musclées, joueurs qui rentrent au vestiaire,... ? Les autorités sanitaires brésiliennes ont interrompu le match pour réclamer la sortie de trois joueurs Argentins https://t.co/dmFVQs4gul — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 5, 2021

Les alibis de l'Albiceleste

La Copa est pleine

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Par Adel Bentaha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Badge autour du cou, un homme pénètre sur la pelouse d’une triste et silencieuse Arena Corinthians. Le tableau d'affichage n'affiche pas encore cinq minutes de temps de jeu dans très attendu Brésil-Argentin, que celui se dirige vers les joueurs et leur somme de quitter le terrain . Un moment de disgrâce auquel les vingt-deux acteurs, craignant d’abord pour leur sécurité, répondent avec véhémence. La réalité est pourtant tout autre : il s’agit en fait d’un agent de l’Anvisa (Agence brésilienne de sécurité sanitaire), chargé d’exfiltrer les titulaires Giovani Lo Celso, Cristian Romero et Emiliano Martínez ainsi que le remplaçant Emiliano Buendía. Accusés d’avoir enfreint le protocole Covid et de ne pas avoir respecté les quatorze jours d’isolement prévus pour les voyageurs issus du Royaume-Uni, les quatre fantastiques ont, malgré eux, déclenché la première secousse d’un séisme d’incompréhensions.Mais comment expliquer une telle situation ? C’est en tout cas ce que s’est demandé Lionel Messi au moment de s’adresser aux membres de sécurité :. Un élément de réponse émerge parmi les autres : la CONMEBOL. La confédération sud-américaine de football a affectivement donné son accord à l’AFA (fédération argentine) pour aligner ses quatre joueurs. Une argumentation brouillonne à laquelle l’Anvisa a trouvé une parade tout aussi fallacieuse., avance l’agence dans les colonnes d’(où l'Argentine affrontait le Venezuela, NDLR)(les quatre nations du Royaume-Uni ainsi que l'Afrique du Sud et l'Inde, NDLR). Rien que ça.En effet, et puisque la bizarrerie n’a aucune limite, il aura fallu attendre le jour du match pour que l’autorité sanitaire suprême du Brésil comprenne que Lo Celso, Romero, Buendía et Martínez jouent en Premier League, ce fameux championnat diffusé en mondovision chaque week-end. Un jeu du chat et de la souris grandeur nature, tourné en ridicule au fur et à mesure des révélations. Pas étonnant alors d’y apprendre qu’à quelques heures du début de la rencontre, l’Anvisa a mené une perquisition dans l’hôtel de l’. En réaction, la délégation argentine s’est empressée de quitter l’établissement façon vaudeville afin de rejoindre le stade. Le président de l’entité sanitaire Antonio Barra Torres s’est ainsi fendu d’un communiqué laconique, mais vindicatif au micro de TV Globo :, dirons-nous.Pour accompagner cette déconfiture administrative, les théories n’ont pas tardé à pleuvoir. Des réflexions sorties du chapeau, articulées autour d’une même idée : la Copa América. La victoire argentine sur le sol brésilien (1-0) au mois de juillet dernier n’a, semble-t-il, toujours pas été digérée à Brasilia. Le trophée d'un tournoi, soutenu et vendu contre vents et marées par Jair Bolsonaro au beau milieu d’une crise sanitaire sans précédent, a effectivement filé entre les doigts du président conservateur pour rallier la salle des trophées du frère ennemi. Celle d’Alberto Fernández, son homologue à Buenos Aires. Dirigeant marqué à gauche et péroniste assumé, ses différentes offensives, qualifiant notamment Bolsonaro deen pleine campagne électorale marquent les tensions entre les deux pays.Défaite sportive un peu, perte de prestige beaucoup. Car à l’échelle locale, cette Copa devait prouver l’efficacité du chef de l’État brésilien. Celle d’un anticonformiste refusant de se soumettre aux exigences d’une pandémie mondiale et de donner raison aux acerbes critiques contre son régime. Malheureusement, les tribunes vides, l’organisation à la hâte et dans une moindre mesure, le niveau sportif de moindre qualité n’auront fait que renforcer ce manque de discernement. Alors quand ce qui devait sonner comme une revanche se transforma en ratage total, les plaies se sont rouvertes. Échaudé sur Twitter, Flavio Bolsonaro, fils de, a allumé la première mèche :. Doucement, mais sûrement, les médias et réseaux sociaux deviennent les tours de contrôle de déclarations en tout genre.Pendant que les géants brésiliens de TV Globo ou RecordTV évoquent une simple, de l'autre côté de la frontière la donne est tout autre. TyC Sports ou encores’en donnent à cœur joie, lancés dans un(course au scoop, en VF) effrénée, la première citée deviendra même le temps d’un soir, le porte-parole des revendications argentines. Une guerre des tranchées à laquelle la CONMEBOL souhaite échapper, en confiant désormais le problème à la FIFA :. En signe d’accalmie temporaire et en attendant une issue définitive, l’AFA a d’ores et déjà préparé le retour d’Emiliano Martínez et Emiliano Buendía vers Birmingham via la Croatie (pays que l’Angleterre n’a pas classé en zone rouge) et devrait bientôt remettre le couvert pour les Londoniens, Giovani Lo Celso et Cristian Romero. Un mini-clap de fin à surveiller car avec l’Amérique du Sud, on ne sait jamais.