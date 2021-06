Benzema succède à Platini

4 - There were just 4 minutes & 3 seconds between Hugo Lloris' penalty save and Karim Benzema's second goal putting France 2-1 up. Turnaround. #EURO2020 pic.twitter.com/I8zJx8a5Lw — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la cour des plus grands.En inscrivant un doublé face à la Suisse, Karim Benzema a inscrit son troisièmes et quatrième but dans cet Euro. L'attaquant du Real Madrid réitère ainsi le même exploit que face au Portugal la semaine dernière (2-2).Avec ces deux doublés consécutifs, Benzema rejoint donc Michel Platini, qui avait de son côté inscrit deux triplés d'affilée lors de l'édition 1984 contre la Belgique puis la Yougoslavie. Aucun autre joueur français n'a réalisé pareille performance lors d'un tournoi majeur.Ne reste plus qu'à aller chercher le titre de meilleur buteur de la compétition.