Benfica atomise Salzbourg et remporte la Youth League

Dito e feito pic.twitter.com/E1P16OrFV7 — João Félix (@joaofelix70) April 25, 2022

Le Red Bull donne des ailes aux Aiglons.Benfica a facilement remporté la Youth League ce lundi soir face au Red Bull Salzbourg. Le score est sans appel : 6-0. Les Portugais n’ont pas laissé beaucoup de suspens dans la rencontre, ouvrant le score après une minute et dix-sept secondes de jeu grâce à Martim Neto avant de dérouler. Il s’agit du but le plus rapide de l’histoire en finale de cette compétition. C’est le premier titre dans cette Ligue des champions des jeunes pour Benfica, battu en finale en 2014, 2017 et 2020.Vous allez sûrement demander le nom du plus grand espoir des Lisboètes pour pouvoir dire, quand il portera Benfica avant de signer à Wolverhampton. Vous pouvez retenir celui de l’attaquant Henrique Araujo. Élu homme du match, il a inscrit un triplé, dont un but sur pénalty. Sinon, plus facile à mémoriser, celui de Felix. Hugo de son prénom, milieu offensif, n’est autre que le frère de Joao, lequel avait lui-même perdu en finale de la Youth League en 2017 avec le SLB. Et qui est ravi d’avoir vu se frère le venger dans cette compétition.Les taurillons, eux, peuvent se consoler en disant que les grands ont remporté leur neuvième Bundesliga d'affilée