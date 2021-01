Benevento-Inzaghi, le mariage réussi

Confortablement installé aux portes du top 10 de la Serie A, Benevento réussit son come-back dans l'élite italienne trois ans après y avoir goûté amèrement pour la première fois. Un retour en force que le promu doit en partie à son coach, Filippo Inzaghi, qui a enfin trouvé un terrain de jeu où il peut s'exprimer pleinement au plus haut niveau dans son nouveau costume. Avant un match couperet face au Torino ce vendredi, décryptage d'un mariage (pour le moment) heureux.

Benevento Torino Serie A TIM Diffusion sur

Po ou Pippo ?

« Je ne suis pas là pour promouvoir mon produit, attaquer, envoyer mes joueurs au casse-pipe afin qu'on parle bien de moi. »

« Nous sommes des rookies, on sait d'où l'on vient »

« En même temps, on n’a pas le choix : il n’y a pas de Cristiano Ronaldo ou de Paulo Dybala dans l’équipe. Ça nous force à l’entraide sur le terrain, on n'envoie pas tout valser quand on perd un match. »

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au sortir d’une surprenante déroute à Crotone (4-1) mi-janvier, Filippo Inzaghi est en colère et décide de mettre les points sur les "i" :(...)La colère est froide, mais légitime à tous les étages, tant son Benevento a été loué plusieurs semaines durant aux quatre coins de la Botte pour son début de saison canon. Mais après cette deuxième claque en Calabre, qui s'est ajoutée à celle reçue face à l'Atalanta sur le même score quelques jours plus tôt, Inzaghi le sait : s'endormir pourrait faire fondre le précieux matelas acquis lors d'une phase aller inespérée il y a six mois.Il ne faut pas non plus s'y tromper : le coup de sang d'Inzaghi est également dû à un scénario cauchemar qui a vu Crotone inscrire quatre pions en cadrant seulement... trois tirs. Une inefficacité des siens dans les deux surfaces qui coûte cher, puisque son Benevento n’a pris que trois points lors des quatre dernières journées. Depuis le début de la saison, son équipe possède une statistique hors du commun pour un promu : elle a déjà tiré 322 fois au but en 18 matchs (soit une moyenne de 18 tirs/match) pour21 buts inscrits. Deux enseignements se dégagent de ce constat : d'une part, il manque un réel buteur à Benevento et ce n'est pas l'actuelen chef Gianluca Caprari et ses quatre buts qui diront le contraire. Mais surtout, Inzaghi a trouvé la formule pour continuer à créer du danger à l'échelon supérieur. Et ça, ça n'a pas de prix.Après des premières expériences qui ont fait « pschitt » à Milan et Bologne, l'ancienest de retour en Serie A bien décidé à tout casser. Depuis son arrivée à l’été 2019 au cœur de la Campanie, il a brillamment fait monter en Serie A pour la deuxième fois de son histoire Benevento en roulant sur la Serie B avec des records à la pelle . Mais, vécu oblige, Pippo n’a pas oublié non plus le passé récent du club et cette première saison 2017-2018 chaotique en Serie A. Et a donc logiquement décrété la mission commando d'entrée, assortie d'une cure d'humilité :, expliquait-il àEt ça marche : Benevento est allé chercher des succès précieux face aux habitués de l'élite (Sampdoria, Fiorentina, Udinese...) et a notamment accroché la Juve ou la Lazio dans son antre du Ciro-Vigorito pour confortablement s’installer aux portes du top 10.Arrivé cet été à Benevento, comme de nombreux autres vieux routiers de Serie A tel que l’ancien Monégasque Kamil Glik, Bryan Dabo abonde :Ces principes, dans les grandes lignes, les voilà : un 4-3-2-1 qui permet à Inzaghi d’avoir une grande densité au milieu, de se projeter rapidement vers l’avant, mais également d’avoir du monde à la sortie du ballon autour de sa machine à laver, Pasquale Schiattarella., explique Dabo.Cette unité, Bryan Dabo, passé par la Fiorentina ou encore la SPAL en Italie, explique qu’elle prend sa source dans le travail quotidien demandé par Inzaghi et son staff :Peut-être une idée à creuser pour sa charnière centrale. Mais sa fierté, Inzaghi la trouve de toute façon ailleurs que dans le résultat :Bonne nouvelle au passage : avec 21 points déjà engrangés, le club a déjà égalé son total de points d'il y a trois ans lors de sa saison de dépucelage en Serie A. Une saison qu'elle avait commencée par... 14 défaites en 14 journées. Comme quoi, cela ne veut rien dire de louper sa première fois.