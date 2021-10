Belgique-France : vis ma vie de supporter d’un club filiale

Racheter un club pour en faire la filiale d’un autre, voilà un procédé qui s’est répandu dans l’écosystème du foot au cours des dernières années. Aujourd’hui, plusieurs écuries françaises bénéficient de liens privilégiés avec une formation évoluant en Belgique, à l’image de Nancy (Ostende), Monaco (Cercle Bruges) et Metz (Seraing). Quand les premiers peuvent faire aller et venir des joueurs selon leur bon vouloir, les seconds doivent en général accepter des entorses à leur indépendance contre un apport financier salvateur. Mais, au fait, comment les supporters de ces équipes satellites vivent-ils cette situation ? Enquête.

La première histoire se passe face à la mer du Nord. À Ostende, cité balnéaire bien connue pour son port, sa plage, son fort Napoléon... et son club de football, le KVO. Depuis mai 2020, celui-ci appartient à un consortium de cinq actionnaires, dont Pacific Media Group et Chien Lee. Bien connus en France pour avoir été aux manettes de l’OGC Nice de 2016 à 2019, le fonds d’investissement américain et l’homme d’affaires sino-américain détiennent aussi l’AS Nancy-Lorraine, qui a intégré cette nébuleuse (également composée du FC Thoune, Barnsley, Den Bosch et Esbjerg) le 31 décembre 2020. D’un côté, une valeur sûre du championnat belge, solidement installée en milieu de tableau de Jupiler Pro League. De l’autre, le cancre de la Ligue 2, qui court toujours derrière son premier succès de la saison. Chez les deux, un même président, Gauthier Ganaye, qui a clamé sa volonté de voir les Nancéiens retrouver l’élite au plus vite. Au point de faire du Chardon le club phare de ce projet naissant ? Pas sûr que l’idée plaise à tout le monde., tranche Peter Van Nuffel, président des Kustboys, groupe de supporters du KV Ostende. Les curieux mouvements observés cet été sur le marché des transferts semblent pourtant indiquer le contraire. Surveillée de près par la DNCG, l’ASNL s’est habilement servie de ses nouveaux liens avec son allié belge pour contourner l’encadrement de sa masse salariale et son interdiction de recrutement à titre onéreux. Mickaël Biron, Thomas Basila et Andrew Jung – pour ne citer qu’eux – ont ainsi d’abord signé à Ostende avant d’être prêtés aux Lorrains. De quoi provoquer une levée de boucliers dans les rangs des dirigeants de L2, qui ont hurlé à la concurrence déloyale . Mais pas chez les fans des Côtiers qui, pour l’heure, préfèrent attendre et constater avant de juger., se contente de lâcher Peter Van Nuffel, davantage préoccupé par une autre menace :Direction la Venise du Nord, à même pas 30 bornes d’Ostende. Dans l’ombre d’un Club Bruges tout-puissant sur la scène nationale et de plus en plus bluffant en C1, le Cercle cherche désespérément à retrouver un rang digne de son glorieux passé (trois titres de champion et deux Coupes de Belgique au compteur). En mai 2017, l’AS Monaco en est devenue l’actionnaire majoritaire. Quatre ans plus tard, le bilan n’est pas des plus flatteurs. Il suffit d’en discuter avec Chris Honoré et Frans Houthoofd, deux quinquagénaires habitués des travées du stade Jan-Breydel, deux fidèles parmi les fidèles, pour le comprendre., rembobine le premier., assène le second, alors que ses protégés viennent de se faire gifler à la maison par l’Union saint-gilloise (0-3) et qu’une nouvelle saison passée à galérer en bas de tableau se profile.L’ASM profite de chaque intersaison pour refourguer plusieurs joueurs à son club filiale. Et elle escompte bien que ces éléments prêtés puissent bénéficier d’un temps de jeu conséquent sous la tunique vert et noir. Pour les deux amis brugeois, cette dépendance à des consignes venues directement de la Principauté représente un sacré problème., explique Frans.Si Paul Nardi, Giulian Biancone, Irvin Cardona ou Strahinja Pavlović ont su se montrer à leur avantage par le passé, les joueurs prêtés par le club du Rocher sont, note Chris., ajoute son camarade de tribunes.Cap, enfin, vers la Wallonie. Vers Seraing plus précisément, ville industrielle située non loin de Liège. Les supporters du club local, le RFC Seraing, vivent leur meilleure vie, et pour cause : leur formation participe actuellement à la première saison de son histoire au sein de l’élite belge. Il y a quelques années pourtant, ce qui était alors le RFC Sérésien naviguait dans l’anonymat du monde amateur, en 1provinciale liégeoise. Son rachat, le 1juillet 2013, par Bernard Serin – qui est également à la tête du FC Metz – a toutefois changé beaucoup de choses, tant financièrement que sportivement., affirme même François Mazzara, président de l’associationAvant d’ajouter, comme pour justifier son enthousiasme :Pour aider leurs cousins belges à se maintenir au plus haut niveau, les dirigeants grenats leur ont laissé en prêt des joueurs majeurs de l’exercice précédent, à commencer par l’international gambien Ablie Jallow et, surtout, la pépite géorgienne Georges Mikautadze , meilleur buteur la saison passée (19 buts en 21 apparitions) et auteur d’un triplé le week-end dernier face à Zulte-Waregem (5-1). Les Sérésiens en sont ravis, même si le FCM est susceptible de rapatrier ses talents quand bon lui semble., relève, pragmatique, François Mazzara. Ce dernier reconnaît néanmoins que la situation actuelle ne fait pas que des heureux., avoue-t-il.Depuis que Serin est là, les supporters de Seraing sont plus sereins. Dit comme ça, tout semble plus logique.