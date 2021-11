Beauvais dénonce des cris de singe à Waziers en Coupe de France

Waziers (R2) @AS_BeauvaisOise (N2) (#CDF)Après les pétards, le laser dans les yeux... des cris de singe descendent de la tribune de Waziers. Pas de confusion possible. Honteux, affreux, scandaleux. À vomir Il est où l’esprit @coupedefrance là, @FFF ? — AS Beauvais Oise (@AS_BeauvaisOise) November 21, 2021

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La honte.Ce septième tour de Coupe de France entre l’AS Beauvais (N2) et Waziers (R2) a décidément été très... folklorique. Jouée dans un premier temps la semaine dernière, la rencontre avait été interrompue définitivement à la mi-temps , alors que le Beauvaisien Eduardo Rodrigo était victime d’une grave blessure aux cervicales après un tacle assassin. Le milieu de terrain avait dû être héliporté vers l’hôpital de Lille, et le fautif avait été immédiatement expulsé. La FFF a donc décidé de reporter le match à ce dimanche, sur la pelouse de Waziers dans le Nord, et de recommencer à zéro alors que Beauvais menait 1-0.De quoi énerver les visiteurs qui avaient fait part de leuret leurdans une lettre ouverte. La seconde tentative n’a pas été plus glorieuse ce dimanche puisque le comportement des supporters locaux a été exécrable et a provoqué plusieurs interruptions. D’abord à l’heure de jeu à cause de lasers, puis dix minutes plus tard, la faute aux cris de singe qui descendaient des tribunes. Heureusement, Beauvais a su s’imposer 3-1 et éliminer Waziers.On n’a pas hâte de revoir certains de leurs fans.