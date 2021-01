Au Japon, il tente une course d'élan à la Simone Zaza

¡Se ha hecho viral! Komi Ryota emuló el lanzamiento de penalti de Zaza en la Eurocopa 2016, pero él no lo mandó a las nubes.#BeSoccer pic.twitter.com/PoTmQ28CVx — BeSoccer ES (@besoccer_ES) January 4, 2021

Une véritable leçon.Personne n’a oublié Simone Zaza et son célèbre penalty manqué face à l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2016. Une course longue, très longue, trop longue et des petits pas à répétition. Tout ça pour quoi ? Envoyer un missile dans les tribunes. Quatre ans et demi après les faits, un joueur a tenté l'imitation parfaite de cette danse... avec plus de réussite que l'Italien.Lors du 99championnat universitaire au Japon, Komi Ryota s’apprête à s’élancer pour frapper son penalty. Parti de la demi-lune, il commence sa course (qui durera dix secondes top chrono) en reproduisant les mêmes petits pas que l’international italien avant de parfaitement conclure petit filet.Ridicule, mais efficace.