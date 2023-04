Revivez l'épisode 8 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

23h05 : Grace fait la maline, Frédéric fait la gueule, Nicolas a les nerfs, Gilles s’est mis à pleurer… Le départ de Quentin fait du grabuge chez les hommes ! En même temps, à la retraite de Klaas-Jan Huntelaar, moi aussi j’ai pleuré. Allez, tout de suite les notes, n’oubliez pas ! Salut les aventuriers !!!

23h04 : ET VOILA ! JE L’AVAIS DIT ! QUENTIN QUI SE FAIT SORTIR ! C’ETAIT SÛR !!!

23h03 : La boule noire, c’est pour Quentin, je l’ai dit depuis le début…

23h02 : Oh non Grace, tu n’es pas un violon…

23h01 : ALLEEEEEZ ! LA BOULE NOIRE ! DENIS, PAS BESOIN DE PISSER DANS UN VIOLON !

23h00 : Grace cherche à embrouiller Quentin une dernière fois, mais ça ne va pas le faire… BOULE NOIRE !

22h59 : Grace est en train de prendre un mur. A priori, Quentin n’a pas oublié son alliance avec Nicolas, Gilles et Frédéric.

22h58 : C’EST REPARTI !!! Et ça s’écharpe entre Grace et Quentin ! LA BOULE NOIRE ! LA BOULE NOIRE !

22h48 : Et c’est la pub ! DENIS BROGNIART PROCEDE AU TIRAGE AU SORT ! Alors, c’est pour vous ou pas pour vous ?

22h47 : Puissance 4 ? Ah OK, donc Quentin, Gilles, Nicolas et Frédéric font un pacte. J’ai peur que ça fasse très bientôt puissance 3…

22h46 : Julie la footballeuse, c’est plutôt le pragmatisme de Deschamps que le football total de Cruyff quand il s’agit de parler stratégie.

22h45 : Qu’on se le dise, Tania est encore là parce qu’elle sait profiter des autres. En vrai, elle n’apporte rien au collectif.

22h43 : C’est l’heure de la réunification ! Tout le monde se redit bonjour, les faux sourires sont de mise… D’ailleurs, vous avez des nouvelles d’Ahmad ?

22h41 : Allez les kamikazes, jouez le tout à la boule noire et c’est réglé.

22h40 : « J’ai l’esprit ouvert, y’a pas de souci ! » Ouais, on croit Grace à moitié là-dessus.

22h39 : Esteban et Anne-Sophie sont dans le viseur. GRACE ENVOIE DU LOURD !

22h38 : Tania est dans les paroles de Grace. Et elle n’a pas envie de la faire vivre longtemps.

22h37 : Gilles a sauvé Quentin avec son talisman. Mais Quentin n’est pas prêt à lâcher.

22h36 : Grace parle déjà beaucoup… Quentin a les cartes en main.

22h35 : Denis Brogniart explique les règles. Quentin il entend boule noire, il a le sourire. Le mec n’a absolument pas peur de mourir.

22h34 : « Je suis certaine à 99% » Oula, Grace démarre fort. Quentin peut aisément s’immiscer dans le pourcentage restant.

22h33 : ALLEZ C’EST PARTI POUR LE FACE A FACE ! GRACE CONTRE QUENTIN, ROUND 1, FIGHT !

22h31 : Gilles est trop sentimental. C’est ce qui va le perdre…

22h30 : Nicolas range les affaires. Et il aimerait bien qu’un ex-rouge dégage. Logique.

22h29 : Allez, les deux ambassadeurs partent pour la négoce !

22h28 : « Grace, c’est vraiment une maman lionne. » OK, Nicolas.

22h27 : À choisir, je dirais que Grace peut craquer à la longue car elle est très caractérielle. Quentin, en revanche, ça m’étonnerait.

22h26 : Ah, les Paniman ont directement ciblé Quentin en tant qu’ambassadeur adverse, c’est une bonne déduction.

22h19 : Ah bah tiens, publicité ! Je l’aurais parié !

22h18 : Vous voulez pas faire avance rapide ? On le sait tous qu’avec ces deux loustics, ça va filer à la boule noire…

22h17 : Franchement, à la place des Tinago, je fais pareil : tu termines le riz avant la réunification. Et après, le passé c’est le passé.

22h16 : Oui, Helena, on a compris que tu étais intouchable avec ton talisman.

22h15 : Le smart talk de Frédéric, on sent la patte de l’expert.

22h14 : Tania est clairement la cible potentielle des Tinago.

22h13 : Ah mais je le sens trop mal pour Quentin, c’est abusé.

22h11 : Frédéric et Quentin, c’est Forrest Gump et Bubba. Tu sais que ça va pleurer à la fin.

22h10 : Par contre, je sens le destin tragique pour Quentin, je ne sais pas pourquoi… Le story-telling, sans doute.

22h09 : Quentin a trouvé un collier d’immunité, et il va le donner à Frédéric au cas où il ne reviendrait pas ! Franchement, c’est magnifique.

22h07 : Quentin contre Grace, n’en jetez plus : ça va aller à la boule noire directement.

22h06 : ALLEZ, C’EST POUR QUENTIN CHEZ LES ROUGES !

22h05 : Mine de rien, les habituels négociateurs Frédéric et Nicolas se sont mis dans l’ombre. Il va y avoir de la casse…

22h04 : Bon, c’est vrai qu’il s’est fait mettre un coup de cutter dans le ventre par un bargeot, donc c’est quoi une boule noire au final ? C’est lui l’élu !

22h03 : Quentin est prêt à aller à la boule chez les Tinago ! Est-ce qu’il sera aussi fort mentalement que Grace ?

22h02 : GRACE AMBASSADRICE, C’EST OFFICIEL ! Elle ne va pas lâcher les Jaunes. L’ambassadeur Tinago a du souci à se faire…

22h00 : Nicolas se met en retrait, Grace apparaît comme la candidate numéro une. Elle va tout arracher.

21h59 : Oh c’est chou ce feeling de Gilles pour Grace. On sent que les deux ont une mentalité de héros.

21h58 : Grace veut aller à la boule noir pour défendre les Jaunes, Gilles aussi. Les deux sont déterminés.

21h57 : Clémence qui commence à envoyer des grosses piques aux jaunes et leurs réactions puériles lors de la finale de confort entre Julie et Helena. Ahlala, ça jacasse comme il faut après un bon burger !

21h56 : Oui Helena, on a compris que les Belges faisaient les meilleures frites du monde, c’est bon. Par contre pour être champions du monde de foot, c’est autre chose hein !

21h55 : Le visage de Frédéric s’est ensoleillé quand il a dit à Anne-Sophie qu’elle en avait plein la bouche. Plaisir d’offrir.

21h54 : La remontada d’Helena avec un grand sourire à la Luis Suarez, ça doit rappeler de bons souvenirs aux fans du PSG.

21h53 : @Y’a pas d’hasard, que des Ed : Ouais, pas con la greffe. Mais comment tu fais pour quitter le bout de bois ensuite ?

21h52 : Koh-Lanta reviens dans moins de trente secondes ? Et la boule noire, elle arrive quand ?

21h43 : PUB ! @M Mike 7 : Salut man ! Qui vois-tu quitter l’aventure ce soir ?

21h42 : Aïe, aïe, aïe… Les Paniman sont dégoutés en voyant partir leurs adversaires avec les burgers. Il y a de quoi avoir les boules.

21h41 : Ah, Helena qui craque encore un peu de venin suite à sa victoire. On l’avait presque oublié, tiens.

21h40 : Helena va bénéficier du pouvoir du feu sacré. Et Denis annonce la réunification au lendemain ! Du coup, Helena ne peut pas être déclarée ambassadrice. Du coup, pas de risque de boule noire pour elle ! Double avantage.

21h39 : 1h48 pour Helena. Bravo madame.

21h38 : HELENA OFFRE LE VICTOIRE AUX TINAGO ! Les Rouges mangeront des burgers !

21h37 : Polala, Nicolas et Frédéric se sont cassés la gueule ! Julie et Helena s’affrontent !

21h36 : Position figée ! Oh que c’est dur !

21h35 : 1h30 d’épreuve et le chapeau flotte toujours ? Incroyable.

21h34 : Monstrueux Frédéric. Les Tinago sont en train de faire du très bon boulot. Mais il fait chaud sous le caniar…

21h33 : C’est fini pour Laura. 2 jaunes contre 3 rouges… C’est chaud.

21h32 : NON ! GILLES ! Il a craqué après 40 minutes… Quelle surprise !

21h31 : Grace a laché, Anne-Sophie aussi après 37 minutes.

21h30 : Gilles n’est pas venu pour enfiler les bigorneaux. Quentin est dans le méga dur… Huntelaar lâche après 17 minutes. 5 jaunes contre 4 rouges !

21h28 : C’est fini pour Tania et Esteban au bout de 11 minutes et 30 secondes. Nuls !

21h27 : @Guivache : Quel souvenir, Maxine… @Pvlmr35 : Un hippopotamus, ça fait plus exotique.

21h26 : Et… TOP C’EST PARTI ! (je le fais moins bien que Denis)

21h25 : Il y a deux récompenses ! Frites et ketchup si l’une des deux équipes termine l’épreuve avec au moins deux survivants !

21h24 : Oh le burger en récompense ! Ohlala qu’est-ce que ça fait envie !

21h22 : Allez, direction l’épreuve de confort… Et ça va jouer au paresseux !

21h20 : Nicolas est au maximum du summer body. Alors que les autres sont squelettiques.

21h20 : Gilles aimerait avoir un coup de main de Tania. À mon avis, mieux vaut ne pas compter dessus.

21h19 : Je vous le dis tout de suite, si Gilles ne gagne pas Koh-Lanta cette année, je vais avoir la haine contre cette société hideuse.

21h18 : 6 Paniman, 6 Tinago (avec leur chant de guerre horrible), ça fait 12. Et bientôt tous sur un même camp !

21h16 : @Pvlmr35 : Salut à toi ! Non, affreux comme d’habitude !

21h15 : La tête de Christine qui est en plein effort, je ne m’y ferai jamais haha.

21h14 : Il y a trois émissions fondamentales dans un Koh-Lanta : la dernière avec les poteaux, l’avant-dernière avec l’orientation et… LA REUNIFICATION ! Et bah ça tombe bien, c’est ce soir !

21h13 : YAAAAAALLAAAAAA ! Et c’est parti ! Tu arrives pile à l’heure @Guivache !

21h12 : Non mais allez là, c’est l’enfer cette attente, envoyez les watts !

21h10 : Ne me laissez pas seul ce soir, vous étiez si fidèles sur les deux dernières semaines ! Où es-tu, @Guivache ?

21h09 : Tiens, c’est l’Iphone 14 maintenant ? Vivement le 72 !

21h07 : Alors, vous avez un prono pour ce soir ? Franchement je suis assez indécis avec cette réunification… Je mise sur une grosse surprise, genre Nicolas.

21h05 : Bonsoir mes aventuriers ! Alors, vous êtes prêts pour voir la réunification entre Paniman et Tinago ? Je sens qu’on va encore assister à de belles embrouilles. Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

