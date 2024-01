Rapport à l'argent, aux femmes, à la célébrité... Dans la tête d'un footballeur

Deuxième partie de l’entretien fleuve et intimiste avec Edouard Cissé pour revenir sur tout ce qui fait le quotidien d’un joueur de football professionnel. Et donc ses pensées. Après la question du formatage du centre de formation, des notes des journalistes, des sifflets du public, et donc du mental des joueurs (partie 1), il sera ici plutôt question de la gestion de la célébrité, du rapport à son image, mais aussi à tout cet argent qui tombe soudainement sur le compte en banque, aux relations avec l’entourage et aux femmes qui changent, à la manière dont on vit ce soudain transfert de classe et enfin à la petite mort que représente la retraite.

💵 Femmes, compte en banque, célébrité, petite mort de la retraite : c'est quoi le vrai quotidien d’un joueur de football professionnel ? 🎙️ Suite de l'entretien fleuve avec Edouard Cissé dans le nouvel épisode de notre podcast @AltFootballOFF présenté par @MatthieuLilleP &… pic.twitter.com/bt7P71fMKK — SO FOOT (@sofoot) December 22, 2023

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute !

Maillots de foot : pourquoi Rod Stewart est un précurseur