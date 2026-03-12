PARIONS SPORT en Ligne deviendra Unibet fin mars 2026

Il y a du changement dans le monde du pari sportif en ligne. Plateforme bien connue du secteur depuis son apparition en 2016, Parions Sport en Ligne deviendra Unibet à la fin du mois de mars 2026. Une décision qui s'inscrit dans une stratégie plus large d'évolution du groupe FDJ United.

Le secteur des paris sportifs en ligne évolue en France. Deux ans après le rachat du groupe suédois Kindred, auquel était jusqu’alors rattachée la plateforme, FDJ United annonce que Parions Sport en Ligne s’apprête à devenir Unibet à la fin de ce mois de mars 2026. Une nouvelle étape stratégique dans l’histoire de la Française des Jeux, acteur central du secteur depuis plus de trois décennies. Un changement d’identité qui vise à réaffirmer le positionnement stratégique de la marque face à une concurrence de plus en plus féroce. Mais qui ne devrait pas bouleverser les habitudes des joueurs.

• Les clients Parions Sport en Ligne pourront en effet simplement conserver leur compte, nécessitant seulement une mise à jour de l’application. Ils bénéficieront toujours du positionnement de l’opérateur, n°1 sur les cotes de la NBA et de l’OM, ainsi que des partenariats d’Unibet.

• Les clients déjà inscrits sur Unibet, pour leur part, bénéficieront directement d’une nouvelle interface et d’une expérience enrichie par l’offre Parions Sport en Ligne. Dans les deux cas, crédits et avantages fidélité seront bien sûr maintenus. A noter que pour les joueurs de poker, les deux comptes seront simplement fusionnés.

• Enfin, la plateforme sœur ZEturf devient la marque de référence sur les paris hippiques, numéro 1 sur les rapports et et renforcée par les analyses de Tony Parker. Les clients ZEturf pourront, qui plus est, accéder à Unibet avec les mêmes identifiants.

FDJ United au cœur d’un secteur en plein essor

Depuis 2010 et l’autorisation en France des paris sportifs en ligne, les acteurs – principalement privés – se sont multipliés et le secteur n’a fait que croître, pour atteindre des chiffres records en 2024. Selon l’ANJ (anciennement ARJEL, organe de régulation créé par l’État pour protéger les joueurs), les montants générés par le secteur des paris sportifs en ligne (produit brut de jeu) ont augmenté de 16% au premier semestre 2024 par rapport aux six premiers mois de l’année précédente, atteignant 871 millions d’euros. Dans le sillage notamment de l’Euro de football, les sommes misées se sont envolées à des hauteurs jamais vues : 5,2 milliards d’euros (soit une hausse de 24%).

Et FDJ United dans tout ça ? L’opérateur reste un leader du marché, dans la mesure où 78,5% du produit brut est généré par la Française des Jeux et PMU, les deux opérateurs ayant conservé le monopole de l’offre physique en points de vente (27 000 points de vente en France). La FDJ a même enregistré une hausse de 5,5% de son propre produit brut de jeu au premier semestre 2024, avec un total de 3,5 milliards d’euros.

Un changement stratégique et une vision à long terme

Présente sur le marché depuis son ouverture à la concurrence voilà seize ans (via Parions Web puis Parions Sport en Ligne à partir de 2016), FDJ United n’a cessé de chercher à diversifier son offre dans ce domaine. Entrée en bourse en 2019, elle a ainsi inscrit dans ses statuts sa « raison d’être » visant une approche responsable du jeu sans oublier ses origines. Cette dernière est en effet la descendante directe de la loterie nationale, inventée en 1933 pour soutenir les anciens combattants.

C’est dans ce contexte que FDJ United annonce son choix stratégique, avec l’objectif de s’imposer comme le leader dans chaque domaine (paris sportifs mais aussi poker) à travers l’Europe. Sans oublier les paris hippiques, qui resteront sur ZEturf. Créée en 2016, sa plateforme de paris sportifs Parions Sport en Ligne devient ainsi Unibet, rassemblant deux marques unies par le sport et le jeu responsable. Une manière d’à la fois diversifier son offre… tout en la rassemblant dans une seule et même plateforme. Forte de plus de 30 millions de joueurs, la FDJ vit donc une nouvelle étape de sa riche histoire en se dotant d’une plateforme lui permettant d’accroître son rayonnement sur le digital à l’international, au cœur d’un marché des jeux en ligne de plus en plus fragmenté et concurrentiel.

Jouer comporte des risques. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez infos et conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).

