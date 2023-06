On a anticipé le mercato du PSG avec l’intelligence artificielle

Las de Luis Campos, son réseau et ses petits arrangements, Nasser a décidé de moderniser le PSG et de confier le mercato au seul recruteur qui ne prend aucune commission : ChatGPT. Voilà en exclusivité les pistes de recrutement du PSG pour la saison à venir : entre pépites de Bundesliga, anciens de l’OM et joueurs Instagram.

Un milieu fiable

Chantier permanent au PSG, Nasser a d’abord demandé à son DS virtuel des profils similaires à Marco Verratti, les blessures et la clope en moins, les buts en plus : sans détour, le nouveau directeur du recrutement s’est penché « sur des joueurs présentant des points communs en matière de style de jeu, mais étant réputés pour avoir une meilleure hygiène de vie et pouvant apporter leur talent et leur sérieux au milieu de terrain de l’équipe du PSG » :

Declan Rice (West Ham) : « Il est discipliné, travailleur et possède une grande endurance. Il est réputé pour sa vie saine et son engagement envers sa carrière. » Piotr Zieliński (Naples) : « Il est connu pour sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts. Il a montré une bonne résistance aux blessures tout en étant un joueur constant sur le terrain. » Florian Neuhaus (Mönchengladbach) : « C’est un joueur polyvalent avec une bonne vision du jeu et une bonne technique. Il a montré une progression constante et pourrait être intéressé par un nouveau défi au PSG. » Boubacar Kamara (Aston Villa) : « Il a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et est apprécié pour sa capacité à lire le jeu et à jouer proprement. » Sander Berge (Sheffield United) : « Berge est un joueur physique, doté d’une bonne présence athlétique et d’une excellente capacité de récupération. Berge possède également une bonne vision de jeu et peut contribuer offensivement. »

Nasser s’est évidemment positionné en priorité sur Boubacar Kamara, en manque de Marseillais depuis le départ de Galtier.

Un attaquant qui a les crocs

Déçu par le rendement d’Ekitike, les McDo’s de Neymar, et le peu d’efforts défensifs de ses stars, Nasser a demandé à son DS virtuel de lui dénicher un attaquant pivot et un ailier supplémentaire. Les critères : des joueurs qui ont la grinta, qui se replacent, et qui parcourent forcément plus de 11 km par match en moyenne, nouvelle obsession des fans du PSG traumatisés par Messi :

Timo Werner (Leipzig) : « Il est reconnu pour sa vitesse, son dynamisme et son travail acharné sur le terrain. Werner est un joueur discipliné qui se concentre sur son football et évite les distractions inutiles. » Roberto Firmino (Sans club) : « Il est connu pour son jeu collectif, sa vision de jeu et sa volonté de travailler pour l’équipe. Firmino n’hésite pas à effectuer des replis défensifs et à harceler les défenseurs adverses. » Alexander Sørloth (Real Sociedad) : « Il pourrait être une option intéressante en pivot en raison de sa taille, sa force physique et sa capacité à marquer. » Donyell Malen (Dortmund) : « Il a une excellente vitesse, une bonne finition et une bonne vision du jeu, et est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs des Pays-Bas. » Daryl Dike (West Bromwich) : « Jeune attaquant américain, Dike est un pivot puissant. Il est également prêt à fournir des efforts défensifs. »

Fini les strass et les paillettes, Nasser est passé à l’action pour le joueur le plus grinta de la liste, Daryl Dike (8 buts en 2022-2023), qui vient de connaître l’enfer du Championship. Autre option envisagée : reformer le duo so 2019 Nagelsman-Werner à Paris.

Un défenseur sur deux jambes

Pour pallier les états de forme incertains de Kimpembe (comme ceux variables de Lucas Hernandez et Milan Škriniar, déjà pistés) et le départ de Sergio Ramos, le nouveau DS du PSG a ciblé quelques défenseurs en bonne santé, pas trop bling-bling, qui ne viendront pas à Paris pour la place Vendôme et le Tam Tam :

Nikola Milenković (Fiorentina) : « Il est réputé pour sa mentalité de travail et son attitude professionnelle, ce qui en fait un choix intéressant pour le PSG. » Duje Ćaleta-Car (Southampton) : « Il est reconnu pour sa polyvalence, sa capacité à jouer dans un système à deux ou trois défenseurs centraux, et son jeu aérien. » Çağlar Söyüncü (Leicester) : « Il possède une bonne relance et une attitude professionnelle. Il est rarement sujet à des polémiques et est respecté pour son sérieux dans son travail. » Edmond Tapsoba (Leverkusen) : « Jeune défenseur central burkinabé, Tapsoba est un joueur puissant, rapide et doté d’une bonne qualité de relance. » Pau Torres (Villarreal) : « Un joueur élégant, fort dans les duels, intelligent tactiquement et possédant une excellente qualité de passe. »

Va pour Pau Torres, qui devrait trouver sa place dans le clan hispanophone parisien.

Une tête d’affiche à débusquer

Face aux SMS incessants et insistants de Vincent Labrune, Nasser a demandé à son DS de lui suggérer des joueurs qui pourraient aider la LFP à vendre les droits TV de la Ligue des talents au milliard annoncé. Petit bonus si les joueurs sont populaires sur les réseaux sociaux, pour contrer les 2 millions d’abonnés perdus sur Instagram depuis le départ de Messi :

Antoine Griezmann (Atlético) : « Il partage régulièrement des photos et des vidéos de sa vie personnelle, de ses moments en famille, et de ses exploits sur le terrain. Sa personnalité attachante et son engagement en ligne pourraient aider à renforcer la popularité du PSG sur Instagram. » Christian Pulisic (Chelsea) : « Il est très populaire en Amérique du Nord. Son recrutement pourrait aider à attirer de nouveaux fans et à renforcer la présence du PSG et de la Ligue 1 sur le marché américain. » Florian Wirtz (Leverkusen) : « Milieu de terrain offensif très prometteur, il a déjà fait sensation en Bundesliga. Son jeu technique et sa capacité à marquer des buts pourraient attirer l’attention des médias et des fans. » Matthijs de Ligt (Bayern) : « De Ligt est un défenseur central talentueux connu pour son apparence soignée et son amour pour les vêtements de créateurs. Il est souvent présent lors des grands événements de la mode et est considéré comme l’un des joueurs les plus stylés de sa génération. »

Emballé par le travail de son nouveau DS, Nasser réfléchirait déjà à l’idée d’embaucher l’IA pour occuper le poste fictif d’entraîneur du PSG.

