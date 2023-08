Marquinhos, le vrai Captain Biceps du PSG ?

Reconduit capitaine par ses pairs cette semaine au terme d’un nouvel épisode tragicomique propre au PSG, Marquinhos démarre une saison où son temps de jeu n’a plus autant été fragilisé que lors de sa première année en Rouge et Bleu il y a dix ans.

Le Paris Saint-Germain a cette faculté que peu de ses égaux ont sur la planète : parvenir à se créer des micro-crises alors que tout semblait calme en apparence. Après des semaines agitées tout au long de l’été liées à la mise à l’écart de Kylian Mbappé, le champion de France s’apprêtait à enfin passer quelques jours au soleil, caressé par un vent de sérénité qu’il attendait désespérément. Mais à Paris plus qu’ailleurs, le calme n’existe pas. Cette fois-ci, tout s’est agité pour une histoire de brassard.

Marquinhos président !

Alors qu’il avait été initialement conforté par ses coéquipiers comme capitaine du PSG, fonction qu’il occupe depuis 2020, Marquinhos a sûrement senti qu’il y avait quelque chose de louche qui flottait dans l’air. Comme le confirme Le Parisien, « le mode de vote semblait avoir dérangé la direction du club et quelques joueurs cadres qui ont souhaité revoir le modèle pour que chacun puisse voter en son âme et conscience.» Ce mardi, le groupe parisien avait donc le choix entre cinq noms : Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Kylian Mbappé et donc leur capitaine brésilien. S’il aurait pu avant tout être menacé par Mbappé, capitaine des Bleus et dont l’influence au sein du PSG n’est plus à démontrer, Marquinhos n’avait en revanche pas grand-chose à craindre des trois autres candidats : Verratti est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Kimpembe est trop souvent blessé et Danilo, bien que l’un des plus performants l’an dernier dans le secteur défensif, ne peut concourir en terme d’ancienneté et de vécu avec Marqui.

Au final, le dépouillement fut sans appel : l’ancien de la Roma a été reconduit dans ses fonctions tel un président sortant en pleine bourre, mais lui le premier sait que ce n’est pas aussi simple que cela. Cet été, le PSG a beaucoup changé et « le clan des Sud-Américains » a définitivement fondu : les têtes de gondole Messi et Neymar ayant mis les voiles, Paredes parti à la Roma, Icardi à Galatasaray et Navas étant à la cave, il ne reste plus que le jeune uruguayen Manuel Ugarte, arrivé cet été, qui accompagne de manière pérenne Marquinhos comme représentant du continent dans un effectif plus européen que jamais. En parallèle, le PSG a été renforcé par les arrivées des poids lourds français Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, ce qui aurait pu laisser penser que le temps du changement était arrivé, que Mbappé avait les cartes en main pour devenir le boss du vestiaire parisien. Il n’en a finalement rien été.

Retour de la concurrence

Ce résultat met en exergue le mérite le plus important de Marquinhos depuis son jour 1 à Paris : un joueur et un homme qui, malgré ses failles, a toujours été sincère et loyal envers le PSG. Sous contrat jusqu’en 2028, il incarne une forme de stabilité que ne peut pas offrir Mbappé aujourd’hui. Surtout, Marquinhos a toujours été là pour prendre la parole, même sur des sujets sensibles. Dernier exemple en date cet été lors de la tournée au Japon, où il a été l’un des seuls à se mouiller sur le cas de son compatriote champion du monde en pleine tempête : « Kylian est un joueur exceptionnel, très fort mais la décision passe au-dessus de nous et c’est avec la direction qu’il faut voir. On veut toujours évoluer avec les bons joueurs. J’espère qu’une bonne solution sera trouvée, afin qu’il revienne dans le groupe et nous aide cette saison.» Aujourd’hui, cela semble bien parti pour.

L’interrogation qui prédomine ne s’applique pas vraiment aux qualités humaines de Marquinhos, mais plutôt sur ce que Luis Enrique compte faire de lui. Si Sergio Ramos, le meilleur défenseur central parisien la saison dernière, est parti lui aussi, les arrivées de Milan Škriniar et de Lucas Hernandez, couplées aux futurs retours de Kimpembe et Nuno Mendes et à la concurrence du polyvalent Danilo Pereira ainsi qu’au retour à une défense à 4, vont obliger Marquinhos à se battre pour justifier son brassard. Tout bonnement car un capitaine qui ne joue pas n’en est pas vraiment un. Autant dire que la concurrence va désormais faire rage aussi dans le secteur défensif après une année où le PSG a notamment encaissé 24 buts en championnat rien qu’à domicile, une première depuis près de 40 ans. C’est un sacré défi qui attend donc Marquinhos, qui dès ce samedi face à Lens, aura déjà un statut à assumer. La dernière fois qu’il avait dû batailler, c’était quelques mois après son arrivée, barré par l’expérience de la charnière Thiago Silva-Alex. Une décennie plus tard, il est l’heure de remettre le tablier.

