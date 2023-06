Les notes de Nouvelle École saison 2

Crystal

« Frappe de De Bruyne, je marque un but. » Soit Crystal et Shay ont un ex en commun qui joue dans l’entrejeu de Manchester City et cette phrase à elle seule aurait mérité un virement de 100 000 euros. Soit la Nicki Minaj de Bruxelles nous a gratifiés de la punchline foot la plus fainéante de l’histoire.