Les notes de la 23e journée de Ligue 1

Dante

Comme le nombre de ballons touchés par le Brésilien face à l’AC Ajaccio, un record en Ligue 1 cette saison. Ajoutez à cela un but inscrit à 39 ans et 115 jours pour devenir le plus vieux buteur de l’OGC Nice devant Olivier Echouafni, et vous obtenez Dante, tout heureux d’honorer l’anniversaire de sa grand-mère avec une prestation XXL. Capitão !