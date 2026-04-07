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  • Koh-Lanta
  • Épisode 6

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

On peut dire que ce dernier épisode avant la réunification est le meilleur de cette saison pour le moment. Entre les prestations monumentales de Guillaume et Caroline, la remontada des Rouges et le coup de poker incroyable de Jonathan, on s’est régalés.

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

La déléguée de classe qui ne peut pas saquer un de ses camarades… Qu’Antonin ne compte pas sur elle pour faire croire au prof principal que c’est un élève super important pour la classe.

Note de la rédaction 6/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

On ne fera pas mieux que Zakariya, qui a eu l’amabilité de nous mâcher le travail : c’est la guirlande de 28kg qui a traîné Antonin jusqu’à l’arrivée.

Note de la rédaction 4/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Finalement, il s’en carre des épreuves. Il veut juste aller faire des randonnées sur son île. On va bientôt l’entendre parler en « D+ ».

Note de la rédaction 6.5/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Tellement stratosphérique qu’elle fait partie de l’équipage d’Artemis II.

Note de la rédaction 8.5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Elle était particulièrement mauvaise pour faire tenir sa boule en équilibre. Ça devait être un cauchemar chaque midi à la cantine pour porter son plateau sans rien renverser.

Note de la rédaction 5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Putain, mais ça c’est le genre de joueur qu’on aime. Touchant, authentique, sans media training. Ça lui fermera la porte des grands clubs, mais pas celle de nos petits cœurs.

Note de la rédaction 6/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Il avait raison, pour gagner il faut « de la tendresse, de l’amour ». Il pourrait inspirer un paquet de coachs en Ligue 1 qui vont se mettre à faire des papouilles à leurs joueurs.

Note de la rédaction 7.5/10
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Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Une attitude de petit chef blessé dans son ego. À deux doigts de dissoudre l’Assemblée nationale.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Après le rappeur Future qui a pleuré sur le poulet, voilà Ulrich qui voulait « chialer » sur le bœuf.

Note de la rédaction 5.5/10
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Votre note /10

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Ça se trouve, elle se relaie tous les jours avec ses deux jumelles. C’est pour ça qu’elle n’a même pas si faim que ça.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Elle peut remercier l’addiction de Jonathan aux paris et au poker.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Aussi utile à Guillaume que les coéquipiers le sont à Tadej Pogačar.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

J16 sans moules, ça commence à faire long. Même si l’entrecôte adoucit un peu son sevrage.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Le dernier type qui nous a procuré autant de frissons, c’est Kylian Mbappé en décembre 2022.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Plutôt mauve ou vert, vous pensez ? En tout cas, on va avoir droit à une belle couleur fluo lors de son contrôle antidopage.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Le boss

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Denis Brogniart

« Mais Guillaume, où vous allez trouver cette énergie ? » Jordan Bardella qui présente Koh-Lanta, ça compte comme du temps de parole ?

Note de la rédaction 3/10
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