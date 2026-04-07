- Koh-Lanta
- Épisode 6
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
On peut dire que ce dernier épisode avant la réunification est le meilleur de cette saison pour le moment. Entre les prestations monumentales de Guillaume et Caroline, la remontada des Rouges et le coup de poker incroyable de Jonathan, on s’est régalés.
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
La déléguée de classe qui ne peut pas saquer un de ses camarades… Qu’Antonin ne compte pas sur elle pour faire croire au prof principal que c’est un élève super important pour la classe.
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Antonin
On ne fera pas mieux que Zakariya, qui a eu l’amabilité de nous mâcher le travail : c’est la guirlande de 28kg qui a traîné Antonin jusqu’à l’arrivée.
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Johan
Finalement, il s’en carre des épreuves. Il veut juste aller faire des randonnées sur son île. On va bientôt l’entendre parler en « D+ ».
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Caroline
Tellement stratosphérique qu’elle fait partie de l’équipage d’Artemis II.
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Cindy
Elle était particulièrement mauvaise pour faire tenir sa boule en équilibre. Ça devait être un cauchemar chaque midi à la cantine pour porter son plateau sans rien renverser.
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Zakariya
Putain, mais ça c’est le genre de joueur qu’on aime. Touchant, authentique, sans media training. Ça lui fermera la porte des grands clubs, mais pas celle de nos petits cœurs.
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Daniel
Il avait raison, pour gagner il faut « de la tendresse, de l’amour ». Il pourrait inspirer un paquet de coachs en Ligue 1 qui vont se mettre à faire des papouilles à leurs joueurs.
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Les Kalao (tribu jaune)
Paul
Une attitude de petit chef blessé dans son ego. À deux doigts de dissoudre l’Assemblée nationale.
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Ulrich
Après le rappeur Future qui a pleuré sur le poulet, voilà Ulrich qui voulait « chialer » sur le bœuf.
Future qui pleure sur le poulet que Kaaris et son équipe on rapporté https://t.co/gcy5kW5SZ0 pic.twitter.com/QWazuMyeLT
— . (@Majorneuve) April 16, 2024
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Jade
Ça se trouve, elle se relaie tous les jours avec ses deux jumelles. C’est pour ça qu’elle n’a même pas si faim que ça.
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Cynthia
Elle peut remercier l’addiction de Jonathan aux paris et au poker.
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Lola
Aussi utile à Guillaume que les coéquipiers le sont à Tadej Pogačar.
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Hugo
J16 sans moules, ça commence à faire long. Même si l’entrecôte adoucit un peu son sevrage.
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Jonathan
Le dernier type qui nous a procuré autant de frissons, c’est Kylian Mbappé en décembre 2022.
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Guillaume
Plutôt mauve ou vert, vous pensez ? En tout cas, on va avoir droit à une belle couleur fluo lors de son contrôle antidopage.
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Le boss
Denis Brogniart
« Mais Guillaume, où vous allez trouver cette énergie ? » Jordan Bardella qui présente Koh-Lanta, ça compte comme du temps de parole ?
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Par Léo Tourbe