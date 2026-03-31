- Koh-Lanta
- Épisode 5
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Enfin le vent a tourné ! Après quatre défaites consécutives, les Rouges ont mis fin à leur mauvaise série et inversé la tendance. Au tour des Jaunes de manger du sable pendant dix jours ?
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
Son équipe a balbutié pendant les deux premières semaines avant d’enfin montrer son plein potentiel. La méthode Deschamps fonctionne bien.
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Antonin
Le renvoyer sur une épreuve de logique, c’était comme renvoyer un Poilu dans les tranchées. Il fait encore des cauchemars de puzzle, le pauvre.
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Johan
Il lui en a fallu 19 munitions pour enfin en mettre une. La fameuse loterie des tirs au bambou.
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Caroline
Sinarapan. Ça se prononce « sinarapan ». Probablement qu’elle dit « Èmbappé » et « Grizmann ».
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Cindy
Alerte, elle a souri ! Elle a eu une crampe aux zygomatiques ensuite. Faut y aller mollo quand on n’est pas habitué.
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Zakariya
« On en a marre d’aller voir Denis tous les soirs. » Ça commence souvent comme ça, les procédures de divorce.
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Daniel
Il n’a pas été impressionné par le tissage de nénuphars. Il a déjà fait une combinaison de ski en fils de roseaux, mais ce n’est pas un concours.
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Les Kalao (tribu jaune)
Paul
Paul n’écoute pas en classe et répète les erreurs de ses camarades. Il est collé deux heures mercredi. Mot à faire signer par les parents.
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Ulrich
Si on était Hugo, ça nous inquiéterait d’être qualifié de « sanglier » par Ulrich. Encore trois-quatre jours de privation et il pourrait rendre hommage à Obélix.
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Jade
Elle a hésité à voter contre Jonathan, responsable de ses nuits de 12 heures. C’est compliqué de se défaire d’une addiction aux somnifères.
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Nora
Un essai et puis s’en va sur l’épreuve d’immunité. C’est sûr qu’il fallait garder des forces pour apporter son flambeau à Denis.
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Cynthia
Pleine de bonne volonté mais rattrapée par ses limites physiques face aux mastodontes. L’échappée matinale sur l’étape reine du Tour de France.
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Lola
« Jonathan ne nous a aidés sur aucune épreuve, alors que Nora pour le coup, sur certaines épreuves, elle était primordiale. » Devinez contre qui elle a voté.
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Hugo
Deux balles de match, deux ratés. Ça nous prépare déjà aux performances des Français à Roland-Garros cette année.
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Jonathan
Il y a encore un an, un « Parisien pur et dur » comme lui n’aurait pas pu évoquer la remontada sans avoir une larme à l’œil. Là, il avait carrément le sourire… il y a des traditions qui se perdent.
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Guillaume
Il ne savait pas ce qu’était une manita. Au moins, on est sûrs qu’il ne supporte pas le Real Madrid et qu’il n’a pas ouvert notre dico.
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Le boss
Denis Brogniart
Le retour de Dark Denis, qui est là pour enfoncer les plus mauvais. Bah alors Hugo, qu’est-ce que ça fait d’être nul ?
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Par Léo Tourbe