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  • Koh-Lanta
  • Épisode 5

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Enfin le vent a tourné ! Après quatre défaites consécutives, les Rouges ont mis fin à leur mauvaise série et inversé la tendance. Au tour des Jaunes de manger du sable pendant dix jours ?

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Son équipe a balbutié pendant les deux premières semaines avant d’enfin montrer son plein potentiel. La méthode Deschamps fonctionne bien.

Note de la rédaction 6/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Le renvoyer sur une épreuve de logique, c’était comme renvoyer un Poilu dans les tranchées. Il fait encore des cauchemars de puzzle, le pauvre.

Note de la rédaction 6.5/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Il lui en a fallu 19 munitions pour enfin en mettre une. La fameuse loterie des tirs au bambou.

Note de la rédaction 6/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Sinarapan. Ça se prononce « sinarapan ». Probablement qu’elle dit « Èmbappé » et « Grizmann ».

Note de la rédaction 5.5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Alerte, elle a souri ! Elle a eu une crampe aux zygomatiques ensuite. Faut y aller mollo quand on n’est pas habitué.

Note de la rédaction 5.5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

« On en a marre d’aller voir Denis tous les soirs. » Ça commence souvent comme ça, les procédures de divorce.

Note de la rédaction 7/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Il n’a pas été impressionné par le tissage de nénuphars. Il a déjà fait une combinaison de ski en fils de roseaux, mais ce n’est pas un concours.

Note de la rédaction 6/10
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Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Paul n’écoute pas en classe et répète les erreurs de ses camarades. Il est collé deux heures mercredi. Mot à faire signer par les parents.

Note de la rédaction 4.5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Si on était Hugo, ça nous inquiéterait d’être qualifié de « sanglier » par Ulrich. Encore trois-quatre jours de privation et il pourrait rendre hommage à Obélix.

Note de la rédaction 6/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle a hésité à voter contre Jonathan, responsable de ses nuits de 12 heures. C’est compliqué de se défaire d’une addiction aux somnifères.

Note de la rédaction 5/10
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NORA__AI2_1543-e1772553264781

Nora

Un essai et puis s’en va sur l’épreuve d’immunité. C’est sûr qu’il fallait garder des forces pour apporter son flambeau à Denis.

Note de la rédaction 3/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Pleine de bonne volonté mais rattrapée par ses limites physiques face aux mastodontes. L’échappée matinale sur l’étape reine du Tour de France.

Note de la rédaction 5.5/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

« Jonathan ne nous a aidés sur aucune épreuve, alors que Nora pour le coup, sur certaines épreuves, elle était primordiale. » Devinez contre qui elle a voté.

Note de la rédaction 4.5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Deux balles de match, deux ratés. Ça nous prépare déjà aux performances des Français à Roland-Garros cette année.

Note de la rédaction 3.5/10
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JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Il y a encore un an, un « Parisien pur et dur » comme lui n’aurait pas pu évoquer la remontada sans avoir une larme à l’œil. Là, il avait carrément le sourire… il y a des traditions qui se perdent.

Note de la rédaction 5/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Il ne savait pas ce qu’était une manita. Au moins, on est sûrs qu’il ne supporte pas le Real Madrid et qu’il n’a pas ouvert notre dico.

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

Le boss

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Denis Brogniart

Le retour de Dark Denis, qui est là pour enfoncer les plus mauvais. Bah alors Hugo, qu’est-ce que ça fait d’être nul ?

Note de la rédaction 4/10
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