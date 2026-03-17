Koh-Lanta

Épisode 3

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe le Mardi 17 Mars à 23:00 7 Réactions

Déjà l'épreuve des radeaux ! Un incontournables de Koh-Lanta, surtout pour Karine, qui pratique la pirogue polynésienne... Mais la Landaise a fini par se faire renverser par les vagues de ses coéquipiers.