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  • Koh-Lanta
  • Épisode 3

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
7 Réactions
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Déjà l'épreuve des radeaux ! Un incontournables de Koh-Lanta, surtout pour Karine, qui pratique la pirogue polynésienne... Mais la Landaise a fini par se faire renverser par les vagues de ses coéquipiers.

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Elle a plutôt été convaincue par le pilote de chasse que par la pilote de pirogue polynésienne. C’est insupportable ce mépris de véhicules.

Note de la rédaction 4/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Les poissons sont peut-être un peu cons, mais de là à penser qu’ils mordraient à sa canne à pêche de pacotille, ça frise l’invitation à se faire cancel.

Note de la rédaction 5.5/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

C’est vraiment « à contre-coeur » qu’il élimine celle qui lui avait dit de la boucler… Ah vraiment il est dégouté…

Note de la rédaction 6/10
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KARINE__AI2_1987-e1772552877458

Karine

Maintenant vous savez ce que ça fait à vos convives les footix quand vous leur parlez de 3-5-2, de gegenpressing, de demi-espaces et d’ailiers faux-pied. Et eux aussi veulent vous éliminer.

Note de la rédaction 5/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Une semaine compliquée après sa masterclass du dernier épisode. « Le plus dur ce n’est pas d’arriver en haut, c’est d’y rester » – InoxTag.

Note de la rédaction 5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Elle est totalement dégoûtée par le jeu des alliances qui se met en place. Elles sont compliquées ces municipales.

Note de la rédaction 4/10
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LIONEL__AI2_1366-e1772552999239

Lionel

« Lionel va contre-attaquer ». Vu la gueule du contre, c’est celui du PSG, pas du Barça.

Note de la rédaction 4.5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

« On a Cristiano Ronaldo dans notre équipe mais on ne le met pas en pointe parce qu’il veut jouer en 5 ». Ça devient vraiment n’importe quoi la sélection portugaise.

Note de la rédaction 4/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Il a eu ce réflexe étonnant d’embrasser et de sentir la bouteille. Ce n’est pas le manque de nourriture qui lui fait le plus de mal…

Note de la rédaction 5.5/10
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Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

C’est comme ça qu’on aurait dû allumer la vasque olympique en 2024.

Note de la rédaction 6.5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Un très joli tir à trois points. Les Français vont encore tout casser à la Draft NBA cette année.

Note de la rédaction 7/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Qui ?

Note de la rédaction 5/10
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NORA__AI2_1543-e1772553264781

Nora

Elle pilote tellement bien les pirogues que la Marine va l’envoyer dans le détroit d’Ormuz pour sécuriser la zone avec son radeau.

Note de la rédaction 7.5/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Ah mais si ! Elle a parlé au début. Un peu.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

« À Strasbourg, j’ai pas trop l’habitude de cette température ». C’est parce qu’elle n’a jamais mis les pieds à la Meinau, sans doute !

Note de la rédaction 5.5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Il n’a même plus de coups de soleil. Pourquoi aucune marque de crème solaire ne sponsorise Koh-Lanta ?

Note de la rédaction 5/10
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JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Impatient comme un Parisien aigri dès qu’il doit attendre le prochain métro plus de trois minutes.

Note de la rédaction 4/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Denis l’a fait souffler dans l’éthylotest après la première course de radeaux et aussi fou que cela puisse paraître, il était sobre.

Note de la rédaction 5/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Denis nous a sûrement offert sa remarque la plus inutile de l’histoire de l’émission : « Il protège ses genoux avec son caleçon de bain ».

Note de la rédaction 4/10
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