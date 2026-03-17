- Koh-Lanta
- Épisode 3
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Déjà l'épreuve des radeaux ! Un incontournables de Koh-Lanta, surtout pour Karine, qui pratique la pirogue polynésienne... Mais la Landaise a fini par se faire renverser par les vagues de ses coéquipiers.
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
Elle a plutôt été convaincue par le pilote de chasse que par la pilote de pirogue polynésienne. C’est insupportable ce mépris de véhicules.
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Antonin
Les poissons sont peut-être un peu cons, mais de là à penser qu’ils mordraient à sa canne à pêche de pacotille, ça frise l’invitation à se faire cancel.
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Johan
C’est vraiment « à contre-coeur » qu’il élimine celle qui lui avait dit de la boucler… Ah vraiment il est dégouté…
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Karine
Maintenant vous savez ce que ça fait à vos convives les footix quand vous leur parlez de 3-5-2, de gegenpressing, de demi-espaces et d’ailiers faux-pied. Et eux aussi veulent vous éliminer.
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Caroline
Une semaine compliquée après sa masterclass du dernier épisode. « Le plus dur ce n’est pas d’arriver en haut, c’est d’y rester » – InoxTag.
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Cindy
Elle est totalement dégoûtée par le jeu des alliances qui se met en place. Elles sont compliquées ces municipales.
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Lionel
« Lionel va contre-attaquer ». Vu la gueule du contre, c’est celui du PSG, pas du Barça.
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Zakariya
« On a Cristiano Ronaldo dans notre équipe mais on ne le met pas en pointe parce qu’il veut jouer en 5 ». Ça devient vraiment n’importe quoi la sélection portugaise.
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Daniel
Il a eu ce réflexe étonnant d’embrasser et de sentir la bouteille. Ce n’est pas le manque de nourriture qui lui fait le plus de mal…
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Les Kalao (tribu jaune)
Paul
C’est comme ça qu’on aurait dû allumer la vasque olympique en 2024.
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Ulrich
Un très joli tir à trois points. Les Français vont encore tout casser à la Draft NBA cette année.
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Jade
Qui ?
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Nora
Elle pilote tellement bien les pirogues que la Marine va l’envoyer dans le détroit d’Ormuz pour sécuriser la zone avec son radeau.
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Cynthia
Ah mais si ! Elle a parlé au début. Un peu.
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Lola
« À Strasbourg, j’ai pas trop l’habitude de cette température ». C’est parce qu’elle n’a jamais mis les pieds à la Meinau, sans doute !
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Hugo
Il n’a même plus de coups de soleil. Pourquoi aucune marque de crème solaire ne sponsorise Koh-Lanta ?
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Jonathan
Impatient comme un Parisien aigri dès qu’il doit attendre le prochain métro plus de trois minutes.
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Guillaume
Denis l’a fait souffler dans l’éthylotest après la première course de radeaux et aussi fou que cela puisse paraître, il était sobre.
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Le boss
Denis Brogniart
Denis nous a sûrement offert sa remarque la plus inutile de l’histoire de l’émission : « Il protège ses genoux avec son caleçon de bain ».
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Par Léo Tourbe