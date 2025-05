Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Épisode 13

Les notes de Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Par Léo Tourbe le Mardi 27 Mai à 23:03

Cette semaine, pas d’épreuve d’immunité, mais une épreuve éliminatoire entre trois cancres. Et comme pour les tirs au but au foot, on est loin de la loterie.