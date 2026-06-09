Le Règlement : « L’idée avec Bad Football était de faire quelque chose de rapide et fun à jouer entre potes »

Depuis dix ans, Max Brodi alias Le Règlement est considéré comme un des plus gros youtubeurs musique de France, avec plus d’un million d’abonnés. Aujourd’hui pourtant, il revient avec un nouveau projet : Bad Football . Un jeu de foot à la sauce arcade développé avec un ami, où l’on peut jouer la Coupe du monde 2026 en taclant l’arbitre et en détruisant les cages adverses. Explications.

On te connaît depuis dix ans en tant que youtubeur. Comment est-ce que tu t’es retrouvé à développer un jeu vidéo ?

J’ai fait une interview l’an dernier dans le MouseCast, le podcast de Mehdi Maïzi, et durant l’entretien on a parlé à un moment de jeu vidéo. J’ai alors dit que je rêvais de développer mon propre jeu un jour. Après la sortie de l’épisode, des studios de jeux vidéo m’ont contacté. Il se trouve que j’ai un ami à moi qui travaille dans le jeu vidéo, Fiodor Tonti, et je lui ai écrit pour lui demander son avis sur les boîtes qui me proposaient des choses. Il a fini par me dire : « Tu ne veux pas qu’on le fasse tous les deux ? » J’ai toujours bien aimé tenter et apprendre des trucs, faire les choses par mes propres moyens, donc ça m’a parlé. Surtout que j’avais déjà développé un premier jeu tout seul il y a dix ans. C’était un jeu de combats de sushis, avec différentes factions. Tu pouvais être un maki au saumon, un maki à la volaille… Mais je n’avais pas trop de joueurs, ça a un peu été un flop. (Sourire.) C’était plus pour me faire la main et apprendre à coder.

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On t’identifie plutôt pour la musique via tes vidéos sur YouTube. Ton premier jeu est pourtant sur le foot. Pourquoi ?

J’ai toujours adoré le foot, mais n’en ai pas énormément parlé sur ma chaîne. J’avais fait une vidéo où j’imaginais une Coupe du monde du rap, mais ce n’était pas allé plus loin que ça. Et à côté de ça, j’ai toujours adoré les jeux vidéo, notamment de sport. J’ai par exemple énormément joué à NHL Hitz, un jeu de hockey hyper nerveux sur GameCube, où tu pouvais mettre des coups de crosse et faire voltiger tes adversaires. Et je me suis dit que ça aurait été cool d’essayer de retrouver cette dynamique sur un sport que j’aime. C’est comme ça qu’est né Bad Football.

Il y avait pas mal de jeux de foot funs à jouer durant toute l’époque Gamecube et Playstation 2 où j’ai grandi. Je pense à Sega Soccer Slam, FIFA Street, les SSX sur Nintendo, ou les Mario Strikers. Cela s’est un peu perdu depuis. Le Règlement

Tu voulais rendre hommage aux jeux de sport des années 2000, plus arcade et moins réalistes ?

C’est ça, je trouve qu’il y avait pas mal de jeux de foot funs à jouer durant toute l’époque Gamecube et Playstation 2 où j’ai grandi. Je pense à Sega Soccer Slam, FIFA Street, les SSX sur Nintendo, ou les Mario Strikers. C’était toute une époque avec beaucoup de jeux de sport arcade, et je trouve que ça s’est un peu perdu depuis. En tout cas pour le foot, il n’y en a un peu que pour FIFA, même s’il y a aussi des propositions différentes dans la scène du jeu vidéo indé.

Le côté arcade, c’est ce qui t’intéressait le plus sur ce projet ?

Oui parce que je trouve ça un peu chiant, FIFA. Tu passes énormément de temps à attendre dans un jeu comme ça, et l’idée avec Bad Football, c’était de faire quelque chose de rapide et fun à jouer entre potes. Tu peux prendre deux, trois manettes, jouer avec très peu de temps mort, et en cinq minutes, tu t’amuses. Alors que si tu passes cinq minutes sur EA FC, je pense que tu n’as même pas le temps de lancer la partie.

Justement, à quoi ressemble un match dans ton jeu ?

Une partie dure trois minutes : l’arbitre arrive au début du match, il prend la balle, et il s’enfuit avec. Le premier joueur qui arrive à le tacler dans sa course récupère alors la balle. L’arbitre est alors blessé et sorti du terrain, et il n’y a plus de règles. Il n’y a plus de fautes, plus de hors-jeu, tu peux tacler tous les joueurs – même tes coéquipiers – et quand tu marques, le match ne s’arrête pas. Le ballon rebondit comme au baby-foot et revient sur le terrain directement. Donc tu peux mettre deux buts d’affilée, si tu te trouves au bon endroit dans un bon timing. Les cages sont destructibles aussi : si tu mets trois buts, tu casses les cages, et des employés du stade arrivent pour venir les réparer. Tant que ton adversaire n’a plus de cages, tu ne peux alors plus marquer. C’est une petite mécanique qu’on a mise en place comme dans Mario Kart quand tu récupères la fusée dans les dernières places, pour que tu aies une chance de te refaire si tu te fais allumer.

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Est-ce qu’il y a des coups spéciaux, ou d’autres particularités dans le genre ?

Non pas pour le moment, mais on a envie d’introduire plus tard dans le jeu des objets qui donnent des capacités spéciales. On a par exemple pensé à une balle qui pourrait être en feu et brûler les cages adverses. Mais pour l’instant, on sort une version en early access simple, et on rajoutera dans les mois qui suivent des objets, un mode en ligne, un mode entraînement… On voulait vraiment sortir dans un premier temps une première version autour de la Coupe du monde, pour que les gens puissent jouer la compétition mais dans notre jeu.

Le mode principal du jeu est actuellement celui de la Coupe du monde ?

La date de sortie du jeu coïncidait avec celle de la compétition, donc on s’est dit que pour le lancement, le premier mode de jeu qu’on allait faire serait celui de la Coupe du monde, oui. On a modélisé les 48 équipes avec des personnages qui ont leurs propres couleurs de maillots et de cheveux. Tu peux même un peu reconnaître certains joueurs même si ce ne sont pas les officiels. Et on a effectivement fait un mode où tu choisis ton équipe et tu joues toutes les poules jusqu’à la finale.

France-Ukraine 2013, c’est le plus beau match de ma vie, je pense. Je me souviens m’être vraiment agrippé à des gens que je ne connaissais pas. Le Règlement

Comment est-ce que vous avez fait pour paramétrer les poules, les quarts, les demies, etc. ?

Pour les poules, j’ai repris le système de la FIFA et j’ai appliqué les mêmes règles de tirage au sort, avec les trois équipes hôtes, Mexique, États-Unis, Canada. Ensuite, en fonction de ton classement FIFA, tu seras attribué dans une des poules via un tirage au sort fait par l’ordinateur. Tu joues ensuite tes matchs, et l’ordinateur simule les autres : j’ai aussi utilisé le classement FIFA et les résultats récents pour définir quelles équipes sont plus ou moins fortes. Plus une équipe a un bon classement FIFA, plus elle aura de probabilité de gagner le match simulé par l’ordinateur. Mais il peut quand même y avoir des exploits, j’ai déjà joué des compétitions où la Turquie arrivait en finale. Ce n’est pas forcément tout le temps l’Espagne qui arrive en finale, il peut y avoir des surprises ou des retournements de situations comme dans le vrai foot.

Tu disais que tu avais toujours aimé le foot. D’où est-ce que ça te vient, cette passion ?

J’ai commencé à suivre avec France 1998 quand j’étais petit, c’était ma première grosse émotion foot. J’ai ensuite toujours été très fan de l’équipe de France, même si j’ai conscience que c’est un peu un truc de footix de dire qu’on est fan d’une sélection. Mais j’ai grandi à Valence, et mon équipe, c’était l’ASOAV. Sauf qu’elle a fini par vivre un dépôt de bilan, du coup j’ai un peu perdu la seule équipe que je supportais. Je me suis alors mis à suivre à fond l’équipe de France et j’avais même créé un site au lycée qui s’appelait bleus2006.fr. Je postais des résumés des matchs sur YouTube, que j’enregistrais avec une sorte de graveur DVD, c’était un calvaire. Mais je faisais des centaines de milliers de vues, je me rappelle notamment avoir mis le résumé de France-Togo où on gagne avec un but de Patrick Vieira. TF1 m’avait fait sauter la vidéo à l’époque. (Sourire.)

Donc tu vas suivre les Bleus cet été ?

Je suis dans le club des supporters de l’équipe de France et j’ai réussi à avoir des places via la FFF, je vais aller aux États-Unis pour voir France-Sénégal et France-Irak à New York et Philadelphie. Et j’ai réussi à aussi avoir des billets pour Brésil-Maroc ! Mais les prix des places pour les groupes sont ultra chers par rapport aux autres éditions, j’ai halluciné. Dès que c’est possible, je vais voir les Bleus jouer au stade en tout cas. J’ai notamment eu la chance d’être au Stade de France pour le France-Ukraine de 2013. C’est le plus beau match de ma vie, je pense. Je me souviens m’être vraiment agrippé à des gens que je ne connaissais pas, l’ambiance était incroyable. C’est les plus grosses émotions que j’ai ressenties devant du foot.

Bad Football est disponible en accès anticipé sur https://badfootball.com/. Vous pouvez faire des retours aux développeurs sur leur serveur Discord.

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