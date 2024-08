Les JO en direct : Les Bleus n'ont rien pu faire

Opposés aux invincibles Chinois, les Bleus du ping sont tombés les armes à la main. On compte désormais sur les handballeuses et les basketteurs en fin de journée. Avant cela, on aura droit à notre dose d'athlétisme, de taekwondo mais aussi et surtout de kitefoil et de cyclisme sur piste, avec de grosses chances de médailles françaises.

13h10 : On part à l’Arena Paris Nord pour le pentathlon moderne masculin qui débute aujourd’hui avec l’escrime, première et seule épreuve du jour dans la discipline. L’épreuve féminine débute, elle, dans une bonne heure.

13h02 : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent avec l’élimination d’Eugénie Dorange en quart de finale de canoë-sprint C1 200 mètres.

12h59 : Et c’est donc le tombeur de Bassa Mawem qui devient le nouveau champion olympique de l’escalade de vitesse masculine devant le Chinois Wu Peng.

12h57 : La médaille de bronze pour Sam Watson qui s’offre le record olympique !

12h41 : Aïe aïe aïe malheureusement ça ne passe pas pour Mawem contre l’Indonésien Veddriq Leonardo… Pas de médaille pour celui qui voulait aller au bout pour son frère Mickael, non qualifié pour les Jeux.

#Paris2024 | Malheureusement, ça ne passe pas pour Bassa Mawem en escalade de vitesse. En difficulté au démarrage, le Français n'a jamais réussi à rattraper son retard et échoue en quarts de finale. Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/YZE8XYtUch — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

12h36 : C’est parti pour les quarts de finale d’escalade de vitesse ! Bientôt le tour de notre Français Bassa Mawem.

12h28 : Pas de repêchage pour Corentin Le Clézio et Benjamin Robert, battus lors de leur seconde chance sur le 800m.

12h15 : La deuxième journée est moins flamboyante pour Céline Boutier. Le classement se resserre en tête.

⛳️ Point golf. Céline Boutier actuellement 2e après 8 trous sur cette 2e journée (-8). Perrine Delacour est 53e (+7) en ayant fait 4 trous aujourd’hui. (Il y a 18 trous à réaliser sur une journée)#AllezLesBleus #Paris2024 — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

11h56 : Auriana Lazraq-Khlass s’arrête à 1,68m à la hauteur. La situation se complique pour elle dans l’heptathlon.

11h54 : 11-1, Alexis Lebrun a lâché prise dans le quatrième set. Les Bleus n’ont rien pu faire face à cette équipe de Chine, juste invincible. Ils joueront pour le bronze face au Japon !

11h49 : Aïe aïe aïe… C’est très serré, mais Alexis est désormais mené 2 sets à 1 par Wang Chuquin… L’équipe de France n’est plus qu’à un set de l’élimination.

11h47 : L’équipe de France masculine passe également en finale du 4x100m ! La Jamaïque passe à la trappe !

11h32 : Le premier set pour Alexis Lebrun face au n°1 mondial Wang Chuquin ! Il y a encore un peu d’espoir.

11h31 : Pas de finale en revanche pour Loïc Leonard et Adrien Bart en canoë sprint. Ils ont terminé cinquièmes et derniers de leur demi-finale.

11h28 : Cocorico ! Oriane Bertone est en finale de l’épreuve combinée d’escalade, avec la première place provisoire ! Rendez-vous demain pour une médaille ?

🧗‍♀️ 45.1 points pour Oriane Bertone sur l’épreuve de difficulté. Elle prend la première place provisoire et se qualifie d’ores et déjà pour la finale !! #AllezLesBleus #Paris2024 — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

11h23 : Le 4x100m féminin en finale ! Les filles terminent juste derrière la Grande-Bretagne dans leur série !

11h18 : Cinq balles de matchs sauvées pour Félix, CINQ ! Mais la sixième est la bonne pour Fan Zhendong, qui donne le deuxième point à la Chine au terme d’une rencontre FORMIDABLE. Merci les gars pour le spectacle !

11h13 : Fan Zhendong qui prennent un temps mort juste avant une balle de match, on en parle du manque de sérénité ? Et Alexis Lebrun (qui jouera dans la foulée) qui refuse de partir s’échauffer, le message est clair : mon petit frère va faire durer le plaisir !

11h09 : C’est bientôt l’heure pour le début des relais ! Voici les compos pour les deux 4x100m :

📣 On connaît désormais la composition du relais 4x100m féminin français en athlétisme pour les séries ! 1/ Orlann Oliere 2/ Gémima Joseph 3/ Hélène Parisot 4/ Chloé Galet — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

📣 En athlétisme, découvrez la composition du relais 4x100m masculin français pour les séries : 1/ Méba Mickaël Zézé 2/ Jeff Erius 3/ Ryan Zézé 4/ Pablo Mateo — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

11h03 : LE SET POUR FELIX LEBRUN !!! Quel niveau complètement fou entre les deux joueurs ! Et ça ne vaut pas 20/20 au bac ça ???

CE POINT DE FÉLIX LEBRUN, C'EST DE L'ART 👨‍🎨🇫🇷 Vibrez devant #Paris2024 sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/FQncXtcSp1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 8, 2024

10h52 : Oh non ! Fan Zhendong sauve deux balles de set avant de prendre le meilleur sur Félix Lebrun, 13-11. Le Chinois se rapproche de la victoire.

10h47 : 45 points pour Zélia Avezou sur la difficulté de l’escalade. Elle occupe pour l’instant la cinquième place du classement, à voir si cela suffira à rester dans les huit meilleures pour intégrer la finale.

#Paris2024 | 🧗 Après le bloc, place à l'épreuve de difficulté pour Zelia Avezou? La Française échoue juste avant l'avant-dernière section et se classe provisoirement 5e de cette demi-finale. Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/ILyKllhY41 — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

10h44 : C’est terminé en revanche pour Laeticia Bapté, quatrième de sa série de repêchage au 100m haies. Cyréna Samba-Mayela sera la seule représentante tricolore en demi-finales.

10h41 : Pas beaucoup plus de réussite pour Féfé, balayé dans le premier set par le tout récent champion olympique…

10h31 : Bon, ce sera 11-2 pour Ma Long et Wang Chuqin dans le 3e set, c’est sur pour les Bleus. Le premier point est pour la Chine, place à Alexis Lebrun face à Fan Zhendong, qui l’avait balayé en demi-finale du tournoi individuel.

10h26 : Et 2 sets à 0 pour la Chine du côté de l’Arena Paris Sud…

10h23 : Et c’est parti pour l’heptathlon ! Dommage Auriana Lazraq-Khlass qui était bien partie dans son 100m haies mais commet une erreur sur la 7e haie et termine en 13 »54, dernière de sa série. Allez, il reste six épreuves, à commencer par le saut en hauteur qui va venir très vite !

10h16 : Aïe, premier set pour les Chinois, qui l’emportent 13-11… Les Bleus ont pourtant mené 7-3, mais c’est un bon début malgré tout !

10h08 : 2-0 ! Est-ce qu’ils ne seraient pas un peu surcotés ces Chinois ?

10h07 : OUI LE PREMIER POINT POUR LES BLEUS !!! Est-ce qu’on peut arrêter le match ici s’il vous plaît ?

10h05 : Et comme lors des tours précédents, ce sont Alexis Lebrun et Simon Gauzy qui lancent les hostilités en double.

10h01 : « On va jouer Federer, Nadal et Djokovic », lâchait hier le capitaine Nathanaël Molin. En espérant que Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet ou Gaël Monfils aient distillé quelques conseils dans la nuit pour défaire cette incroyable équipe chinoise, composée des trois meilleurs joueurs du monde. Allez les gars, faites-nous vibrer !

9h57 : Oh l’arrivée de rock star de Céline Boutier sur le Golf National de Guyancourt.

9h52 : Mieux vaut tard que jamais.

Le podium n’avait pas pu avoir lieu à l’époque en raison d’une affaire de dopage impliquant une patineuse russe ➡️ https://t.co/UqgXs50x2x https://t.co/UqgXs50x2x — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 8, 2024

9h48 : C’est parti également pour la deuxième journée de la compétition de golf féminin. Avec de nouveau une Céline Boutier intouchable ?

9h42 : La journée est également lancée en taekwondo, où Souleyman Alaphilippe a remporté son huitièmes de finale. Rendez-vous à 14h40 pour le quart. Allez Alaf !

BOUM ! Souleyman Alaphilippe se qualifie pour les 1/4 de finale après un gros combat contre l'Egyptien Ahmed Nassar. Rendez-vous à 14h40 !#AllezLesBleus #Paris2024 — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

9h41 : Avec déjà plusieurs résultats à vous partager. L’événement de ce début de matinée se tenait dans la Seine, avec le 10km nage libre féminin. Le podium est trusté par la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal (qui avait déjà été sacrée à Rio), l’Australienne Moesha Johnson et l’Italienne Ginevra Taddeucci, tandis que nos Françaises Océane Cassignol et Caroline Jouisse terminent respectivement 7e et 8e.

#Paris2024 | 🏊‍♂️ 🇳🇱 Sharon Van Rouwendaal remporte le marathon de natation après 10 km et 2 h de nage dans la Seine. 🥇 📺 Les JO en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/pI0llNtSHx — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

9h40 : Salut à tous ! On est pas fatigués ! Et donc on repart pour une 13e journée de live de ces Jeux olympiques, avec une nouvelle fois un programme particulièrement chargé. Vamos !

