« Les Reds aussi donnent des ailes  »

Salut Tom ! Raconte-nous, comment t’est venue cette idée de t’envoyer en l’air pour regarder jouer ton équipe de Liverpool ?

Depuis l’acquisition de ma licence de pilote, j’avais ce projet de voler pour regarder une rencontre depuis les airs. C’est devenu tellement compliqué d’obtenir des tickets pour voir Liverpool jouer, que j’ai trouvé cette solution. Ce week-end, je savais que Liverpool jouait face à Burnley à 15h et qu’il faisait beau, alors j’en ai profité. J’ai pris un ami avec moi, puis on s’est envolé dans un avion de tourisme pour tenter de voir le match.

Quand j’ai pu constater qu’à plus de 1500 mètres d’altitude, je pouvais apercevoir le match, j’étais comme un dingue.

Donc c’est la première fois que tu prends cette initiative ?

Oui, c’était la toute première fois. J’y avais pensé pour le Liverpool-Manchester City, qui se jouera en mars, mais je ne savais pas à quoi m’attendre pour être franc. Quand j’ai pu constater qu’à plus de 1500 mètres d’altitude, je pouvais apercevoir le match, j’étais comme un dingue. Voir Anfield rempli et les joueurs en pleine action sous un si beau soleil, c’était juste parfait pour moi, qui adore voler. C’est une autre manière de « rentrer » dans le stade et de voir tout ce qu’il s’y passe à l’intérieur comme à l’extérieur. Maintenant, je rêve de survoler le stade pendant un match de Ligue des champions, ce qui est prévu pour l’année prochaine.

Pourrais-tu proposer à Jürgen Klopp de monter avec toi pour superviser la prestation de ses joueurs ?

Bien sûr ! L’idée est très bonne, car la vue du ciel est juste incroyable et tu ressens une autre atmosphère. Bon, j’avoue que depuis la publication de la vidéo, j’ai reçu plus de 200 demandes pour monter avec moi lors des prochains matchs à domicile, c’est une folie ! Pour « Kloppo », ce sera tout de même plus difficile d’observer les petits détails, mais pour se rendre compte de la place qu’occupe Anfield Road à Liverpool, les mouvements des fans, les positionnements des joueurs sur le terrain, la vue est parfaite, bien qu’il faille faire plusieurs cercles dans le ciel pour suivre quelques actions du match.

Aujourd’hui, face au prix élevé des places et une affluence qui ne faiblit pas à Anfield, c’est donc la seule possibilité d’assister à un match des Reds ?

En tout cas, c’est l’une des solutions, car c’est tellement compliqué d’obtenir des places et les prix des rares billets mis en vente sont dingues ! Il y a seulement les addicts qui sont au stade et qui payent l’abonnement, qui est beaucoup trop cher. Cette expérience, j’aimerais la refaire plusieurs fois encore. Par exemple, si Liverpool gagne le championnat, je rêverais de faire la célébration du titre depuis le ciel. J’avais déjà volé au-dessus du centre d’entraînement pendant que les joueurs s’entraînaient et j’avais trop kiffé. Après, je dois avouer que si on cherche de la qualité et suivre toutes les secondes de la rencontre, il faut s’asseoir devant sa télé ou être au stade…

Si je récidive, je vais remplacer les paroles pour créer le You’ll Never Fly Alone.

Finalement, c’est quoi le plus rentable d’après toi ?

Sans langue de bois, louer un avion me revient probablement moins cher. Déjà, car à Liverpool, louer un avion, c’est aussi simple que de louer une voiture, et j’ai payé ma location 197 euros par heure de vol. Donc, rapporté à la difficulté de se procurer un ticket et le prix de la place, regarder le match depuis l’avion est bien plus rentable !

On peut affirmer que Liverpool est une bonne raison de voler alors…

Red Bull nous a devancés, mais les Reds aussi donnent des ailes. Dans l’avion de tourisme, j’avais l’air de notre hymne You‘ll Never Walk Alone qui résonnait dans ma tête. Si je récidive, je vais remplacer les paroles pour créer le You‘ll Never Fly Alone. C’est pas mal, non ?

Belle tentative de décollage.

Les Reds ont gagné la rencontre 3-1 contre Burnley, as-tu vu ne serait-ce qu’un but ?

J’aurais kiffé, mais je ne suis pas passé au bon moment ! Pour être honnête, je ne me suis jamais éternisé au-dessus du stade, car je ne voulais pas que les fans soient perturbés par le bruit de l’avion et que cela gêne les joueurs de mon équipe. Voir un but, ce sera l’objectif pour la prochaine fois.

Et la possibilité de recevoir un ballon tiré par Darwin Núñez ne t’a pas traversé l’esprit ?

(Rires.) Je ne l’ai pas vu venir celle-là ! Mais oui, ça aurait pu arriver. Pour ma part, je n’ai jamais été effrayé par lui, j’étais si haut et très serein, 1558 mètres d’altitude quand même !

Ôte-moi d’un doute, c’est toléré de voler au-dessus d’une enceinte sportive ?

À Liverpool, on a la permission de le faire. Par contre, il ne faut pas rester juste au-dessus d’Anfield et attendre plusieurs minutes. Le mieux, c’est de se mettre un peu à l’écart, mais il n’y a aucun problème. Prochainement, je serais curieux d’aller au-dessus du Goodison Park (le stade d’Everton, l’éternel rival, situé à moins d’un kilomètres d’Anfield, NDLR) pour un Merseyside Derby.

Un supporter de Liverpool s'envoie en l'air pour voir un match à Anfield