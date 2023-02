Hakimi, l'aile et les cuisses

Cette fois-ci, son nom sera bien inscrit au tableau d’affichage. Buteur en position de hors-jeu contre Reims, auteur d’une frappe lumineuse finalement refusée pour une position illicite au préalable de Fabián Ruiz à Montpellier, Achraf Hakimi a récidivé contre Toulouse. Sauf que ce coup-ci, M. Dechepy n’a rien trouvé à redire à l’enroulé pied gauche somptueux du latéral parisien. Un geste génial venu ramener à hauteur un club de la capitale bousculé jusqu’alors, avant de renverser le cours de la rencontre.

King Achraf

Sans le récent demi-finaliste de la Coupe du monde, qui sait si Paris serait parvenu à s’extraire du piège toulousain ? Déjà parmi les principales menaces offensives des siens lors de ses dernières sorties, Hakimi a de nouveau offert un récital : courses incessantes vers l’avant, replis défensifs à bon escient, qualité technique… Une influence de tous les instants illustrée notamment par ses 96 ballons touchés (record du match), dont cinq passes clés (seul Messi a fait mieux), alors que sa relation avec l’Argentin aura rarement été aussi criante. De quoi faire passer un sale après-midi au malheureux Moussa Diarra. « À l’image du match à Montpellier, Achraf a été décisif. Face à un bloc bas, il était important de prendre des situations de tir, de prendre ce risque », saluait Galtier après coup en conférence de presse. Défensivement aussi, l’ancien Milanais aura rarement été pris à revers, lui qui a notamment remporté sept de ses dix duels.

Une prestation pleine embellie par son but et sa passe décisive pour Messi, qui aurait pu se sentir moins seule si Vitinha n’avait pas tergiversé dans la surface. C’est la deuxième fois que le bonhomme marque et fait marquer dans un même match après le carton de début de saison à Lille. « On a fait preuve de personnalité pour prendre les trois points, il faut continuer avec la bonne mentalité. Je suis content de commencer l’année comme ça, j’espère continuer, savourait-il après la rencontre en zone mixte. Après la Coupe du monde, j’ai pris beaucoup de confiance et j’espère continuer à jouer comme avec l’équipe du Maroc. »

Plus de coup de la panne

La première partie de saison plus timorée du garçon semble oubliée. Au meilleur des moments, puisque la bonne forme du latéral est l’une des rares bonnes nouvelles récentes au sein de l’effectif parisien. « Est-ce que c’est le retour de la confiance par rapport à mon début de saison ? C’est surtout que je me trouve plus libéré, poursuivait le principal intéressé. C’est aussi une question de changer ma mentalité, ne pas penser à de mauvaises choses et prendre les choses positives. C’est comme ça que je vais pouvoir aider l’équipe. »

Voilà au moins un joueur auquel le Mondial – et ses vacances qui ont suivi – ont fait du bien. Alors que Nordi Mukiele, clairement monté en puissance en son absence, s’est blessé, Hakimi peut enchaîner les prestations de haut vol à l’approche d’une période qui déterminera le visage de la saison rouge et bleu. Pendant que les absences s’accumulent dans le secteur offensif, lui se montre à nouveau décisif tous les trois jours ou presque. Voilà au moins un secteur dans lequel Christophe Galtier peut avoir des certitudes en vue de l’affrontement avec le Bayern Munich. Mais en attendant, Hakimi a rendez-vous dès mercredi avec Nuno Tavares, pour un duel de mobylettes qui promet de faire quelques étincelles.