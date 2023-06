Ferland Mendy, une vieille surprise

Blessé chronique tout au long de la saison 2022-2023, Ferland Mendy s’apprête à retrouver l’équipe de France dans 15 jours, convoqué par Didier Deschamps pour les oppositions face à Gibraltar (le 16 juin), puis la Grèce (le 19). Une petite surprise, tant le latéral gauche du Real Madrid semblait loin d’un retour en Bleu, englué dans cette spirale physique négative, mais également dans un déclassement hiérarchique notable en sélection. Ce choix, que l’on penserait fait par défaut, permettrait ainsi à son comparse Eduardo Camavinga – joker de luxe à ce poste – de retrouver le milieu de terrain.

L’inattendu du poste

Il faut dire que depuis le début de l’année 2023, difficile de placer Ferland Mendy parmi les prétendants à Clairefontaine. Sur les 38 rencontres disputées par le Real Madrid entre janvier et mai, le défenseur n’aura en effet participé qu’à 10 d’entre elles (8 titularisations, 3 dans leur intégralité), manquant la quasi-intégralité de la phase retour pour pépins musculaires. Mais c’est bien dans cette période trouble que Deschamps a décidé de rappeler celui à qui il n’aura jamais accordé de statut fixe. En témoigne sa sortie datant de mars 2022, afin de justifier la non-convocation d’un Mendy carburant alors à plein régime vers un doublé Liga-Ligue des champions : « Concernant Ferland Mendy, je connais ses capacités et sais qu’il joue beaucoup avec le Real Madrid. C’est avant tout un arrière gauche. De par ce qu’ont réalisé avec nous Lucas Digne et Lucas Hernández, il est logique qu’ils soient là. Au poste de latéral gauche, il y a beaucoup de joueurs. Je ne vais pas en prendre trois ou quatre. Si c’est pour ne pas les utiliser, je préfère prendre davantage d’éléments offensifs afin d’avoir plusieurs options. »

Cet argumentaire vieux d’un an – et paraissant légèrement bancal – tiendrait ironiquement la route aujourd’hui, tant le retour de l’ancien Lyonnais en équipe de France paraît surprenant. Interrogé en conférence de presse ce mercredi après-midi, DD a donc tenu à relativiser : « Pourquoi j’ai sélectionné Ferland Mendy ? Et pourquoi pas ? Il a aussi été blessé, c’était le cas sur le dernier rassemblement de mars. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, et lui aussi a une polyvalence puisqu’il peut jouer aussi à droite, même s’il est arrière gauche. Il n’est pas encore au top de sa forme, mais ça n’enlève rien à ses qualités. » La pénurie de latéraux, tant à gauche qu’à droite, obligeant le sélectionneur à régulièrement piocher dans sa réserve de polyvalents (Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano), sourit maintenant à Ferland Mendy.

Échanges de couloirs

Quelque peu tombé en désuétude, Mendy refait effectivement surface pour soulager un autre de ces fameux bricoleurs défensifs, en la personne d’Eduardo Camavinga. Comme un paradoxe, puisque ce même coéquipier aura occupé – bien malgré lui – le couloir dont a longtemps été privé l’Yvelinois en club comme en équipe nationale. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir entendu « Cama » affirmer son envie de retrouver l’axe du milieu. Certainement conscient de pouvoir apporter les besoins nécessaires à ses coéquipiers sur des performances sporadiques (comme une finale de Coupe du monde par exemple), mais pas dans la durée. En avril dernier, après avoir sorti Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions, il montait ainsi au créneau : « Est-ce que j’aime ce poste de latéral ? Non, toujours pas. Le plus important, c’est d’aider l’équipe, et je le fais encore, mais ce n’est toujours pas mon poste. » Un ras-le-bol tactique compréhensible, pour un garçon ne souhaitant peut-être pas s’enliser dans un rôle secondaire pour le restant de sa carrière.

Dans ce cadre fantasque, Ferland Mendy a finalement su saisir sa chance, ou du moins bénéficier du jus de crâne de Deschamps. Il en était d’ailleurs temps, alors que s’approchent ses 28 ans (qu’il fêtera le 8 juin) et que le compteur de capes commencé en 2018 reste bloqué à neuf. Et le retour à la surface désormais acté, il faudra en défendre une autre à l’aube de l’été. Celle de réparation.

