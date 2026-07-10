Notre top 20 des buts de Kylian Mbappé en Coupe du monde

Vingt buts inscrits en trois Coupes du monde disputées : après un nouveau pion inscrit contre le Maroc, Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs dans la plus belle des compétitions. Ça valait bien un petit classement fait maison. To be continued...

20. Le plus moche / opportuniste : France-Irak (2026, phase de groupe, 3-0)

Dans une telle panoplie, il faut forcément des tap-in. Important de soigner les stats !

19. Le back in the days : France-Pérou (2018, phase de groupe, 2-0)

Un premier frisson est toujours beau, aussi moche soit-il. C’est un peu notre bébé.

18. Le contrepied : Paraguay-France (2026, huitième, 0-1)

Il aurait été certainement plus haut si on prenait davantage en compte le contexte.

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17. Le quadriceps : France-Danemark (2022, phase de groupe, 2-1)

Le maintien pour ce but très peu esthétique, merci la rareté !

16. Le plat du pied : France-Danemark (2022, phase de groupe, 2-1)

On savait pas trop où le mettre, le voici.

15. L’appel dans le dos : France-Sénégal (2026, phase de groupe, 3-1)

L’exemple parfait pour montrer en quoi un but peut aussi sublimer une passe dé. Michael Olise mentionned.

14. Le mauvais pied : France-Irak (2026, phase de groupes, 3-0)

Bien aidé sur le coup par les moufles d’Ahmed Basil, mais le combo extérieur de la surface + mauvais pied vaut bien cette place.

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13. Le coup de casque : France-Australie (2022, phase de groupes, 4-1)

Mbappé du casque ? Eh oui, ça relève déjà de l’archive !

12. Le cassage de reins : France-Argentine (2018, huitième, 4-3)

On aurait pas pu le donner à Giroud, celui là ?

11. Le sprinteur : France-Argentine (2018, huitième, 4-3)

La légende dit que Gout-Gout s’est mis aux 100 mètres après avoir vu ce but.

10. Le bel enroulé : France-Maroc (2026, quarts, 2-0)

Il l’a volé à Ousmane Dembélé, celle-ci.

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9. Le « crochet dévastateur » : France-Suède (2026, seizième, 3-0)

Vous avez dit tournis ? (Mention spéciale pour le jeu à trois)

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8. La toile d’araignée : France-Pologne (2022, huitième, 3-1)

Bon, elle est bien aidée par Wojciech Szczęsny celle-là, mais ça compte !

7. Le plus satisfaisant : France-Suède (2026, seizième, 3-0)

Un but à savourer en slow-mo. Pourquoi tu regardes déjà pour la sixième fois ?

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5. Le(s) plus stressant(s) : France-Argentine (2022, finale, 3-3, 2-4 TAB)

Mbappé rate des pénos, certes, mais il a mis ces deux-là, et c’est déjà énorme.

4. Le plus en force : France-Pologne (2022, huitième, 3-1)

Si ça avait été un ballon Corner imbibé d’eau de pluie, le filet aurait été troué.

3. Le plus lointain : France-Sénégal (2026, phase de groupe, 3-1)

Le type de but qui manquait à sa panoplie.

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2. Le plus Mondial : France-Croatie (2018, finale, 4-2)

« Ça y est les gars, on est champions du monde ! » On remet ça dans une grosse semaine ?

1. Le plus iconique : France-Argentine (2022, finale, 3-3, 2-4 TAB)

Tout le monde se souvient où il était à ce moment-là. Ça se passe de descriptifs.

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