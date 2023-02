En direct : Pays-Bas – USA

ET C’EST TERMINÉ !!!! Les Pays-Bas s’imposent 3-1 face aux USA et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Américains ont eu le monopole du ballon, des occasions mais les Néerlandais n’ont jamais vraiment tremblés et ont fait preuve de réalisme. Et c’est sur ces images de joie des Néerlandais que je vous abandonne. Merci à vous d’avoir suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bons que Denzel Dumfries.