Revivez l'épisode 6 de Koh-Lanta le Feu Sacré

Il y a ceux qui se contentent de regarder un match entre deux nations en pleine crise comme l'Allemagne et la Belgique, et puis il y a vous. Soyez en sûrs : cet épisode 6 de Koh-Lanta saura vous redonner la frite ! Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

23h15 : MAIS NON !!! LE RETOUR DE RUDY !!! Hé oui, avec la blessure de Martin, c’est bibi qui en profite. Bon, et bah ça annonce du tout bon pour le prochain épisode ! Vous serez là ? Moi en tout cas, je serai là ! Alors on se dit à très vite les aventuriers ! Bonne fin de soirée à tous, et n’oubliez pas les notes !!!

23h13 : ET C’EST FINI POUR CHRISTINE ! Tant mieux, je ne lui trouvais pas grand-chose de charismatique. C’est dur à dire hein, mais c’est mon avis 100% sincère.

23h12 : 3 voix contre Christine, 2 contre Tania.

23h11 : Gilles se sauve lui-même. Dans la panique, il préfère assurer sa place.

23h09: Joli cadre pour éliminer des candidats ; le banni s’en souviendra.

23h08 : Conseil immédiat pour les Jaunes.

23h05 : Anne-So n’a même pas eu le droit d’essayer de viser, elle devait tirer et laisser le suivant tirer. La confiance règne ! Et c’est finalement Esteban qui offre la victoire aux Rouges !

23h04 : Joli tir de Nicolas.

23h04: Egalisation : 4 sur 8 de chaque côté.

23h02: Les Jaunes ont touché 3 cibles avec leurs projectiles ! Bravo à Laura, particulièrement douée.

23h01: DEBUT DE L’EPREUVE D’IMMUNITE !

22h58 : C’est toujours triste un départ… Rudy va donc le remplacer.

22h56 : Retour sur la plage des Philippines : Martin est trop blessé à cause de sa cheville, il ne peut plus continuer l’aventure et doit partir. Je l’avais dit dans mon premier commentaire !

22h46 : Nouvelle page de PUB !

22h45 : L’épreuve d’immunité annoncée avec conseil direct ! Ça va aller vite !

22h43 : Clémence est de retour sur son camp, en forme. A-t-elle eu un repas à l’infirmerie ? En tout cas elle a du dormir dans un lit, contrairement à ses coéquipiers.

22h41 : Christine gonfle tout le monde, on peut commencer les pronos !

22h38 : Et ça y est, chez les Jaunes ça mange tout ce que ça trouve : Tania mange des huîtres (qui pour moi ne sont pas des huîtres, mais bon, je ne suis pas spécialiste), Grace mange un criquet grillé. Tout le monde s’y met. Si gastro générale ce soir, faudra pas se plaindre !

22h35 : A moins qu’ils mettent un jour un huissier de justice sur le camp, je suis persuadé que les cameramen guident les candidats vers les colliers… Quentin en a trouvé un ! Le conseil s’annonce plus paisible pour notre Klaas-Jan Huntelaar.

22h32 : Quentin et Esteban cherchent du collier, à défaut du gibier.

22h30 : Et c’est Gilles qui l’emporte ! « Et la tienne, elle tient longtemps » dixit Laura à Gilles. Heureusement qu’on a le contexte…

22h29 : 5 boules pour Laura ainsi que pour Gilles.

22h28 : Quand Denis parle de boules, ça me fait penser aux glaces. J’ai faim maintenant.

22h27 : Et c’est parti pour l’épreuve des balles à empiler, les pieds en équilibre sur une poutre ! Elle a arraché quelques cheveux à certains les saisons précédentes !

22h25 : Voilà donc Martin a pu participer à la récompense, par contre il a trop mal à la cheville pour disputer l’épreuve. Pratique Monsieur le Fromager !

22h24 : On oublie le foot (je vous y autorise) et on revient sur TF1 !

22h23 : But de Kevin de Bruyne ! Le magicien belge ! Oui je regarde aussi du football, et alors ?

22h18 : Mais ça a l’air d’être toujours pareil The Voice, vous ne trouvez pas ? Une reprise avec quelques trémolos, le jury qui s’émeut à chaque chanson… Infernal.

22h16 : Et le diagnostic médical est… LA PUB !

22h15 : Oh, ça fait bizarre de revoir Clémence avec un visage normal… C’est là qu’on se rend compte qu’elle a vraiment pris cher.

22h13 : Elle appelle le Doc. Après, avoir une tourista aux Philippines, ce n’est pas très étonnant.

22h11 : Chez les Rouges, Clémence est au bord du malaise. La prochaine étape, c’est le lit d’hôpital.

22h08 : Petite mangue au petit-dèj’, pour se préparer à l’épreuve à victoire individuelle ! Nicolas veut que les ex-Jaunes gagnent, pas les autres. Hier, il était heureux de partager le moment avec ses copains copines, aujourd’hui ce n’est plus la même. Pas joli joli Nico !

22h06 : La cheville de Martin est bien gonflée ; il ne s’inquiète pas, mais ça ne sent pas bon pour la suite de l’aventure !

22h05 : Retour au festin des Jaunes qui commencent tout doucement, et au bout de 12 secondes, dévorent sans réfléchir !

21h59 : Pendant que les Jaunes se font masser après s’être lavés, les Rouges cherchent à manger. Le squelette de Clémence commence à bien ressortir, c’est inquiétant.

21h58 : Martin a toujours sa cheville en compote… Enfin en gruyère.

21h56 : Se brosser les dents sur une plage aux Philippines : « le kif ultime » pour certains, un moyen de manger pour d’autres… Oui oui, Grace a mangé du dentifrice !

21h55 : Fred essaye de rebooster ses coéquipiers, mais il n’a pas le talent de Denis Brogniart… Quoique, ça a l’air d’avoir fonctionné !!

21h54 : Sale ambiance chez les Rouges, ou alors ils jouent au roi du silence. Faites votre choix.

21h53 : On se réveille, ça reprend !!

21h51 : @Rigoboum Song, j’ai du mal à voir la ressemblance ! Mais tu as le droit de le penser !

21h47 : En même temps @theweddingpresent, il y a beaucoup de temps de pubs tout au long de l’émission, c’est difficile de les éviter !

21h45 : Vous avez déjà gagné 2500 euros par mois pendant 5 ans? Moi non, mais ça me fait rêver !

21h44 : Et c’est la PUB !

21h42 : Les Rouges sont désespérés… Et sûrement fatigués aussi ! Denis trouve les mots pour les rebooster en vue de la prochaine épreuve d’immunité !

21h41 : Grace craque malgré sa victoire… La fatigue se ressent de plus en plus !

21h40 : Awéyéyéyéyéyéwayéyé ! LES JAUNES GAGNENT LE CONFORT !

21h39 : Les Jaunes prennent l’avantage !

21h38 : Meilleure orga’ chez les Jaunes, mais ça foire également ! Denis nous l’indique en voix off : il faut renforcer les perches !

21h37 : Maintenant ils doivent fabriquer des perches, avec le matos qui était dans la malle. Cela manque de communication chez les Tinago.

21h36 : Martin va peut-être devoir appeler le kiné ! Il douille sévère.

21h35 : Les malles sont scellées. Et ça repart.

21h34 : Martin s’est fait mal et n’a pas l’air de simuler… Neymar devrait en prendre de la graine !

21h32 : Laura ne participera pas… C’est pas la 42e fois qu’elle y échappe ? Christine l’accompagne sur le banc des remplaçants.

21h30 : Epreuve individuelle promise aux vainqueurs de cette épreuve ! Le gagnant aura le talisman à l’issue (mais ça, ça sera que pour le lendemain).

21h28 : Martin a une idée très précise de l’épreuve de confort qui s’annonce, je ne saurais pas redire ce qu’il a raconté mais il était convaincu !

21h26 : Salut à toi l’ami @Y’a pas d’hasard, que des … ! Long à écrire ton pseudo !

21h25 : Fred lui se sent comme un poisson dans l’eau ! Kit de pêche ou pas !

21h21 : Esteban se sent seul chez les Rouges, il se retrouve dans la mauvaise alliance… « C’est le jeu ma pauv’ Lucette » comme dirait l’autre !

21h19 : @Nortk Les Ecossais ont-ils le charisme des Paniman ? Je ne suis pas sûr…

21h18 : Ça me fait quand même rire ces belles images d’équipe, victorieuse ou bien qui s’enlace même dans l’adversité, et derrière ça s’étripe aux conseils !

21h17 : Mmmmh, joli plat du dos de la part de Grace ! (Aïe).

21h15 : Allez, ça commence ! Petite présentation classique du feu sacré.

21h14 : @Guivache Salut ! Ah oui en effet, très bon goût Oxmo Puccino, et c’est bien le seul truc agréable de cette émission !

21h10 : Quelques pronos sur l’épisode ? Une épreuve mythique ? Une épreuve mythique revisitée ?

21h09: L’émission se fait attendre !! On est dans les starting-blocks !!

21h05 : SAAAAAAAAALUT TOUT LE MONDE ! Alors, prêts pour voir un aventurier passer à la trappe après ce bon vieux Rudy après de nouvelles péripéties et un Denis Brogniart de gala ? Personnellement, je sens que Martin va nous quitter prématurément malgré son amour du fromage. Et vous ?

