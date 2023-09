Écosse : bière et match !

L’information était passée inaperçue, ou presque. Elle traînait depuis près d’une semaine sur le site du gouvernement britannique lorsqu’un certain Derek Watson, président des « socios » du Motherwell FC (actuel dauphin du Celtic), a tiré le signal d’alarme le lundi 4 septembre 2023 au soir : les droits les plus élémentaires des supporters écossais sont menacés, à commencer par la sacro-sainte pinte d’avant-match. En cause, la nouvelle consultation publique (préalable à une modification de la loi) en date du 30 août concernant « l’organisation des déplacements du public lors des évènements sportifs ». Le jeune homme aux grosses lunettes lance aussitôt un appel à tous les supporters du pays, pour s’opposer aux propositions « draconiennes qui mettent en danger les libertés civiles ».

La pinte qui cache la forêt

Au cœur de la polémique, l’interdiction de toute consommation d’alcool avant un match. Si ce n’est en complément « d’un repas copieux », dans un lieu préalablement indiqué à la police et autorisé par ses soins. De surcroît, l’ensemble des mesures ne visent que les fans de football, contrairement à ce que laisse entendre son intitulé plus général. Car l’offensive de Westminster à l’encontre des organisations de supporters ne se limite pas non plus à l’interdiction de la pinte d’avant-match.

🚨Scottish football fans, read this! On 30/08 the UK Gov published the consultation document ‘Guidelines for taking passengers to sporting events in Scotland’ The draconian proposals put civil liberties at risk. They must be opposed! What is proposed⬇️https://t.co/hsBkdGzIzQ pic.twitter.com/k34FaHixmT — Derek Watson (@derekwatson89) September 4, 2023

Afin de lutter contre cette « petite minorité qui peut être perturbatrice et nuire au plaisir des autres », les contraintes sont légion : interdiction de récupérer des supporters en dehors des lieux de départ et d’arrivée annoncés préalablement aux autorités, interdiction de s’arrêter en cours de route à moins de dix miles du stade (seize kilomètres), obligation d’y arriver au moins deux heures avant le match et de quitter les environs du stade dans les 30 minutes, interdiction de monter dans le bus avec de l’alcool ou des objets pyrotechniques… Le tout, avec obligation de contrôle de la part du conducteur et de délation de sa part en cas de chants discriminants !

L’appel de Derek

Interrogé le lendemain par le Herald, le lanceur d’alerte y renouvelle son appel à la mobilisation qui est entendu par son club, puis le lendemain par la Fédération écossaise. Celle-ci, qui avait pourtant soutenu en 2016 la mise en place en place des systèmes de reconnaissance faciale aux abords des stades, dénonce cette fois la « diabolisation » des supporters en estimant les mesures en place largement suffisantes.

The First Minister says new plans for football supporters buses in Scotland are “ludicrous”. The Traffic Commissioners for Great Britain’s proposing voluntary guidelines which could result in buses only stopping at pubs serving a “substantial meal”: pic.twitter.com/KnRbuICdxG — Radio Forth News (@RadioForthNews) September 6, 2023

Les deux poids lourds du foot écossais, Celtics et Rangers, se joignent à la fronde. Ils sont bientôt suivis par une tripotée d’autres équipes alors que le leader du parti écologiste écossais, Gilian Mackay Greens, embraye à son tour et s’insurge contre ces mesures « injustifiées, inapplicables et déplacées ». Le mercredi, c’est l’indépendantiste et Premier Ministre écossais en personne Humza Yousaf qui s’élève contre des directives jugées « ridicules » ou « préoccupantes » et qui seront « probablement ignorées ».

La défaite de Westminster

Un camouflet pour le pouvoir central britannique, qui voit sa légitimité en terre écossaise un peu plus écornée. Le cri du cœur de Derek, habitué des déplacements avec son club de Motherwell depuis l’âge de 5 ans, devient alors un chant de ralliement contre la mainmise anglaise sur les affaires du pays des Scotts. Face au tollé provoqué, le Trafic Commissioner en charge de la consultation, Richard Turfitt, enclenche la marche arrière : la consultation est annulée, tout simplement.

Job done! ✅ Scottish Football – 1 Traffic Commissioner – 0 pic.twitter.com/pcflMYmhsd — Derek Watson (@derekwatson89) September 8, 2023

Une défaite cuisante pour les « Mad Tories » (« Les conservateurs fous ») du gouvernement britannique, qui fait en revanche le plus grand bonheur d’un Derek se félicitant du « travail incroyable qui peut être réalisé lorsque supporters et clubs mettent leurs différends de côté ». Avant de recevoir l’Angleterre ce mardi en match amical, les supporters écossais peuvent déjà célébrer avec une bière à la main sur le chemin du stade. Et s’offrir une tournée générale, si l’ennemi est à nouveau défait ?

