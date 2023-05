(Documentaire) 2002-2003 : quand l’EA Guingamp finissait à 6 points du titre de champion de France

Carnot, Drogba, Malouda…

Tout le monde devrait se souvenir de l’épatante équipe de l’En Avant Guingamp qui avait régalé la Ligue 1 en 2002-2003. Pour leur troisième saison après leur montée dans l’élite, les Bretons avaient réussi à se hisser à la septième place du classement, à six petits points du champion de France, l’Olympique lyonnais.

Joueurs, supporters et acteurs de cet exploit racontent cette belle aventure dans un documentaire produit par So Foot et diffusé gratuitement sur le site de la Ligue 1 Uber Eats (après une petite inscription). Pour le regarder, faut juste cliquer là.

Pourquoi les Bleuets se retrouvent avec une équipe B à la Coupe du monde U20 ?