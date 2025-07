Un fan de foot doit-il vraiment supporter le club de sa ville ?

Mathis Blineau-Choëmet

Pour beaucoup, les premiers souvenirs liés au football prennent vie tout près de chez soi. Que ce soit dans sa rue, sur le terrain du quartier ou dans les tribunes du stade de sa ville, l’affection pour le ballon rond est souvent née à deux pas de la maison, sur des terrains parfois modestes, où l’on apprend à aimer le beautiful game. Ce premier amour ne devrait jamais être oublié. Plus encore, cette passion quasi prophétique doit être conservée.

L’appartenance à une communauté

Pourtant, certains tournent le dos à leur club local dès les premières désillusions. Les résultats décevants, les saisons galères ou simplement la tentation du succès (un des nombreux vices de l’être humain) peuvent pousser à se détourner de son équipe locale. Par manque de courage, ces pseudos-supporters préfèrent se rallier à un club étranger à leur région, riche en trophées et en prestige, mais qui n’est absolument pas lié à leur histoire personnelle. Avec cet horrible choix de vie, ils rompent avec une certaine idée du foot. Pire encore, ils se détachent même de ce qu’il y a de plus humain et de plus vivant dans ce sport ô combien magique : ils ne vont plus au stade, oublient carrément d’où ils viennent et ne discutent plus de l’actualité du club avec leurs proches de la même ville.

Car soutenir le club de son patelin, c’est bien plus qu’aimer une équipe. C’est appartenir à une communauté, partager une identité locale, des traditions biberonnées de génération en génération. C’est se retrouver entre amis au stade, vibrer ensemble et sentir que, le temps d’un match, on appartient à un groupe. C’est un attachement merveilleux à un patrimoine immatériel, propre à chaque ville. La preuve en est : lorsqu’on demande à un fan de foot de parler de son patelin, il évoque souvent en premier lieu son club. Et non les monuments, les spécialités gastronomiques ou les histoires mythiques et sordides de celui-ci.

Le goût du succès

Même après avoir quitté sa ville natale pour raisons personnelles et/ou professionnelles, cet attachement ne disparaît pas. Il se transforme en nostalgie positive. Lorsqu’on revient au stade de son enfance, on retrouve des visages familiers, on renoue avec une époque de sa vie qui appartient désormais au passé. On garde cet ancrage local essentiel dans sa vie. Cette attache devient encore plus précieuse lorsque le club qu’on a toujours soutenu finit par décrocher un trophée attendu depuis maintes années.

Dans ces moments rares et intenses, l’entièreté de la ville se rassemble. Les tensions s’effacent, les rues s’animent, le succès devient collectif et les émotions décuplent. Et parce que ces victoires sont rares, elles ont une saveur particulière : celle de l’effort, de la fidélité récompensée, de l’histoire écrite ensemble. Dans ce folklore, on a même l’impression d’avoir été l’un des facteurs dans la quête de ce fameux titre. Rien à voir avec le sentiment lointain et morne qu’un footix de Paris ressent quand son Manchester City remporte une énième Premier League. Boring, non ?