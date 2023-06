« C’est exceptionnel que Messi ait pu jouer à Paris »

Le match débute dans encore deux bonnes heures quand la nouvelle tombe. Ce que tout le monde imaginait est désormais officiel : cette réception de Clermont sera la dernière danse de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Un moment particulier pour de nombreux fans de football, supporters du club ou non, à l’image de Juan, venu de Buenos Aires pour voir jouer l’idole. Pas question de rater ce moment : ce passionné argentin est venu passer quelques jours dans la Ville lumière pour l’occasion, s’autorisant même un crochet par Roland-Garros. Comme c’est désormais souvent le cas au Parc des Princes, on est venu de partout pour voir jouer les stars, et en particulier le septuple Ballon d’or, dont le maillot se taille une belle place parmi les achats d’après-match en boutique.

Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/uQrZJzfqX2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Côté terrain en revanche, cette dernière soirée de Messi à Paris aura pourtant été une nouvelle fois compliquée, conclue par une nouvelle défaite à domicile. Guère heureux d’être là, l’Argentin termine son aventure par une énième prestation plus que quelconque accompagnée d’une bronca sur une magnifique occasion gâchée en début de seconde période. Avant une deuxième au moment de la remise des trophées, le poussant à quitter la scène en catimini, bien avant le tour d’honneur. Une sortie par la toute petite porte.

Ça finit en queue de poisson, ça ne pouvait pas se finir autrement. J’entends les supporters, mais moi, je suis fan de lui, il me fait briller les yeux, donc c’est difficile de le siffler. Messi reste Messi. Maxime, supporter du PSG

Messi mania

Ce n’est donc pas lors de ce match contre des Clermontois décomplexés que le champion du monde aura changé son image auprès des supporters parisiens, sortis du stade sans savoir quoi retenir du passage de la Pulga dans leur club. « Je suis un énorme fan de Messi, pour moi c’est exceptionnel qu’il ait pu jouer à Paris, dans mon club, j’en ai toujours rêvé, s’enflamme Louis. J’aurais aimé qu’on puisse avoir une Ligue des champions avec lui, mais ce n’est pas grave, on a eu la chance de le voir jouer au Parc des Princes, et pour moi, c’est déjà exceptionnel. » Pour certains, avoir vu le bonhomme enfiler la tunique rouge et bleu reste quelque chose de très fort. « Ça finit en queue de poisson, ça ne pouvait pas se finir autrement, se désole Maxime, qui attend son fils Marius, parti en quête d’un maillot de l’Argentin après la rencontre. J’entends les supporters, mais moi, je suis fan de lui, il me fait briller les yeux, donc c’est difficile de le siffler. Messi reste Messi, c’est encore le meilleur joueur du monde. »

Et puis, il y a ceux pour qui les plus de 15 ans d’exploits en tous genres et sur toutes les pelouses de la planète ne suffisent plus, surtout au vu de son rendement de ces deux années. « Il a juste fait un peu de pub. Sur les matchs qu’il fait, il ne court pas beaucoup, c’est vraiment dommage », râle Fabien, vite rejoint par Saitama* : « Il ne nous a pas apporté grand-chose, surtout du marketing. Le souvenir que je garde, c’est son but contre City au début. On y croyait tous, mais après c’était fini. Je ne garde pas un bon souvenir de lui. Même si ça reste Messi, ce n’est pas une si grande perte. » Deux saisons que le jeune homme gardera tout de même en mémoire : « L’avoir vu porter le maillot du PSG est à graver malgré tout dans l’histoire, parce qu’il restera comme le meilleur joueur du monde. » Un avis que ne contredira pas Louis : « Les sifflets, c’est de la frustration de la part des supporters, mais ce n’est pas Messi qui est à blâmer. Cette année, il y avait plusieurs problèmes, et pour moi, Messi ne sera jamais un problème. »

Un joueur qui marche sur le terrain, ce n’est pas forcément la meilleure des choses, mais il a toujours fait ça. Messi, en marchant sur le terrain, c’est sept Ballons d’or. Louis, supporter du PSG

« Il peut aller finir sa carrière en Arabie saoudite ou aux États-Unis »

Malgré ce statut souvent invoqué de numéro un de l’histoire, Lionel Messi ne laissera que peu de regrets derrière lui. Et surtout pas du côté du virage Auteuil, où les rares prises de parole à l’encontre de l’Argentin tournent assez vite aux insultes. « Je ne vais pas le regretter, si on veut gagner une Ligue des champions, il faut des joueurs qui se donnent à 100%, estime pour sa part Fabien. Arrivé à un certain âge, on n’a plus le niveau physique, et ça fait beaucoup pour gagner une C1. Le championnat on l’a, c’est bien, mais ça s’arrête là. » Le seul à être un peu triste sur le parvis du stade est encore Louis. « J’aurais bien aimé qu’il reste une saison de plus, quand on voit l’équipe et les joueurs qu’on a… Dans la création du jeu, c’est impressionnant ce qu’il est capable de faire, affirme-t-il encore. Un joueur qui marche sur le terrain, ce n’est pas forcément la meilleure des choses, mais il a toujours fait ça, donc ça ne m’a pas forcément choqué. Messi, en marchant sur le terrain, c’est sept Ballons d’or. »

Un peu plus loin, Maxime a déjà la tête à la suite après cette parenthèse (parfois) enchantée. « Quand il est arrivé, c’était déjà du merchandising, c’était pour le plaisir de le voir jouer, pour les paillettes, assume-t-il. On va voir qu’il va nous manquer un petit peu, si on garde Galtier et qu’on continue le même cirque, ça va continuer pareil. Tu ne remplaces pas Messi, il faudrait surtout changer l’état d’esprit. » S’ils sont plusieurs à estimer que le club dispose des finances et de l’attractivité pour trouver un bon parti après le départ de l’Argentin, Louis a même déjà un nom : « Il va falloir trouver un bon remplaçant dans la création du jeu parce qu’il trouve beaucoup de passes clés que personne d’autre n’arrive à trouver. Bernardo Silva, ça peut être pas trop mal. » Pressé de rentrer chez lui, Fabrice prend tout de même le temps de résumer l’avis général. « J’en garderai le souvenir d’un grand joueur qui n’a pas réussi à s’imposer au PSG parce qu’il était un peu en fin de parcours, et qu’après avoir fait toute sa carrière au Barça, c’était difficile de s’intégrer. Je n’aurais pas forcément aimé qu’il reste, il peut aller finir tranquillement sa carrière en Arabie saoudite ou aux États-Unis. Je pense qu’ils vont miser sur des joueurs plus jeunes et plus en devenir, et ce n’est pas forcément un mal. »

