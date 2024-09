Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ ES Boussois vs Anor FC

Que golazo ! Dans le cœur du jeu, une première passe laser ne trouve pas preneur, mais laisse présager la belle qualité de pied du milieu de terrain de l’ES Boussois. Renvoyé par le défenseur, le ballon arrive dans les pieds du numéro 10 sur le côté. Et monsieur est un artiste. Prise de balle sur un rythme de sénateur, passements de jambes, crochet extérieur du gauche et frappe enroulée superbe côté opposé. Sans les cheveux, on aurait pu croire à un but d’Arjen Robben.

2/ SC Chateaurenaud vs US Crissotine

Dans un angle fermé, la touche à jouer juste à côté du poteau de corner débouche sur une superbe action. Venu appeler le ballon, le milieu de terrain de l’US Crissotine la remet à son latéral qui, inspiré, décoche une frappe lobée. Le gardien est battu. Le but est superbe. Au bord du terrain, un « t’as filmé ? » Oui oui, c’est dans la boîte.

3/ Ouest 52 FC vs Le Val Moiron

Très mal frappé, le corner est tout aussi mal renvoyé par un défenseur n’ayant apparemment pas la tête au match. À l’entrée de la surface de réparation, le ballon arrive sur le numéro 8 du FC Ouest 52 qui envoie un centre tir un peu au petit bonheur la chance. Là encore, cela termine par un drôle de lob, le gardien n’étant pas plus grand que Jérémie Janot.

4/ Origny The US vs Seboncourt US

De la gauche vers la droite, le corner est tiré au huitième poteau, mais il faut croire que le numéro 5 de l’US Seboncourt s’y était préparé. Opportuniste et bien placé, il ne se fait pas prier pour envoyer une reprise monumentale lucarne opposée. Clutch.

5/ AS Oisseau vs Larchamp LMFC

Dans le cœur du jeu, le numéro 8 de l’AS Oisseau rate son contrôle, mais se retrouve finalement dans le sens du jeu. L’accélération est belle, l’extérieur du droit exquis pour lancer son attaquant dans la profondeur. Auteur d’une sortie hasardeuse, le gardien se fait dribbler, puis ne peut compter sur ses défenseurs pour le sauver.

