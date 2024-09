Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC P2M vs FC Speedauto

Un modèle d’action collective ultra-verticale à en faire pâlir Roberto De Zerbi. Parti du pied du gardien dans les six mètres, le ballon est dévié une première fois de la tête dans le coeur du jeu, puis une deuxième. Imaginez la séquence pêle-mêle de Julien Cazarre sur J+1 à l’époque. Et là, inspiration géniale. De la ligne médiane, le numéro 10 dans le dos, un début de mulet peroxydé, Kevin envoie un lob chirurgical qui finit sa course au fond. Magnifique.

2/ Dun US vs Aubigny-sur-Nère

Zlatan, sors de ce corps. Sur un corner bien tiré depuis la droite, le numéro 7 de Dun est seul au premier poteau. La tête ? Non, pas assez stylé. Une énorme reprise de volée ? Ça, oui. C’est imparable, ça fait lucarne et un gardien empêtré dans ses filets.

3/ ES Saint-Ouen du Breuil EC vs US Saint-Laurent

Dans ce sombre match de D3 normande, le numéro 5 de l’US Saint-Laurent hérite d’un ballon anodin et s’offre un drôle de but, d’une frappe lobée envoyée un peu au petit bonheur la chance. La vivacité n’étant pas sa qualité forte, le gardien est impuissant, sa détente sèche de 30 centimètres lui permettant pas un arrêt magnifique.

4/ EN de Mazères vs FC Mirepoix

Entre le district et ses darons, l’histoire d’amour se s’arrêtera sans doute jamais. Et ce week-end, l’un des nombreux éclairs de génie distillés sur les pelouses (pourries) de l’Hexagone nous vient tout droit de l’Emulation Nautique de Mazères, club ariégeois. Sur une touche banale, le brassard autour du biceps, tonton contrôle de la poitrine, trouve un relais dans le demi-espace (lol), la redemande. Le reste, une œuvre d’art. Prise de balle de l’extérieur du pied d’abord, puis frappe déclenchée malgré un équilibre un peu freestyle. Et bim, lucarne opposée. C’est bon, on s’incline.

5/ FC Recques-Sur-Hem vs L’Éclair Neufchatel

Une défense centrale tremblante au bon souvenir des grandes heures de Thiago Silva et Marquinhos en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions sous le maillot du PSG. Plein axe, la relance est ratée et punie sur le champ. Aux 30 mètres, le petit numéro 10 à l’espagnole s’empare du cuir en envoie un joli lob. Trop avancé, le gardien est battu.

Ultra Vomit : « Je pensais que Pallois allait galérer à faire un sombrero »