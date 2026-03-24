Best of des buts amateurs du week-end !

1/ Ruffey Sainte-Marie FC vs CS Auxonnais

Comment ne pas penser au but de Philippe Mexès face à Anderlecht en 2012 ? Ici, il n’y a que la coupe de cheveux qui différencie les deux hommes, et heureusement pour l’Auxonnais ! Après une passe en profondeur du numéro 7, l’attaquant du CS Auxonnais contrôle, lève le ballon et écoute son instinct : reprise de volée lucarne gauche qui rend fous ses coéquipiers. Un ciseau assez puissant pour couper la crête de ce bon vieux Mexès.

2/ SCO Marquion BE vs Lambres ES

Sur un coup franc repoussé par Lambres, le 7 de Marquion court comme si sa vie en dépendait pour récupérer la balle. Lunettes ou non, le gars a la vision. Le gardien adverse est mal placé et le buteur du jour le sait. Il fixe et sait en une fraction de seconde où la mettre. Un instant plus tard, la balle épouse la lucarne droite comme prévu. Pas de place au hasard, seulement au génie d’Eden.

3/ Haute-Charente vs USAM Montbron

OH LE PÉTARD !!! Declan Rice en serait jaloux. Le 14 de Montbron n’a laissé aucune chance au gardien adverse en envoyant un ballon qui aurait été flashé s’il avait été tiré sur l’autoroute E603. Honnêtement, heureusement que le gardien de Montbron ne la touche pas. Sinon, c’était direction l’hôpital. PS : la personne qui lève la bouteille, attention, on a failli rater un sacré but à cause de ça.

4/ FCPRJ vs La Châtaigneraie AS

Merci à l’arbitre de s’être mis sur le côté pour permettre cette frappe. D’ailleurs, vu ce grand soleil, qu’est-ce qu’il fout en manches longues ? Bref, revenons à ce golazo venu d’ailleurs. Sans doute agacé par ces centres infructueux, le joueur du FCPRJ (non, ce n’est pas le mot de passe d’un lugubre wifi du fin fond du Pays de la Loire) prend les choses en main et sort une frappe venue d’ailleurs.

5/ RC Du Port Du Havre vs US Saint-Thomas

On a enfin trouvé un buteur pour le Real Madrid. Pas de grigris, parce que finalement, qu’est-ce qu’on demande à un attaquant ? Citons ce pas si célèbre philosophe belge Jordan Lukaku : « Petite semelleuuuuh, la technique, c’est beau à voir. On aime bien. […] Mais… BUT. C’est ça qu’on veut d’un attaquant, non ? Non, c’est plus assez maintenant. Ça doit faire des feintes de frappe, des virgules, des serpents… » Voilà, pas besoin de dribbler quand on peut juste se retourner et, d’une frappe de mule, agresser le but adverse. Jordan appréciera.

Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?