Arsène Wenger veut une Coupe du monde tous les deux ans

Lede trop.Depuis novembre 2019, Arsène Wenger est directeur du développement du football mondial à la FIFA, et plutôt discret en public. Mais à chaque fois qu’il parle, c’est pour donner des idées carrément farfelues Interrogé par L’Équipe ce vendredi , il se confie au sujet d'un projet sur lequel il planche depuis six mois :Une idée qu’il veut mettre en action rapidement :L’entourage de Gianni Infantino confie d’ailleursDans l'idée, Wenger imagine donc qu'il n'y aurait plus que deux trêves internationales dans l'année, plus longues, en octobre et au printemps, pour laisser les joueurs à disposition des clubs toute la saison, avant une compétition majeure chaque été, suivie de 25 jours de vacances.Évidemment mis en porte-à-faux sur la fréquence classique des grandes compétitions internationales, l’homme de 71 ans ne se débine pas :Que les gens s’endorment devant un France-Bosnie, certes. Mais de là à faire perdre l’essence des grands rendez-vous, ça semble un peu gros. Selon, l’UEFA y serait d’ailleurs farouchement opposée. Alors que Ronaldo, Kaká, Mascherano et Gary Lineker seraient pour, selon Wenger. Mais Mr. Arsenal se veut rassurant sur les intentions du projet :#WengerOut.