Arsenal remporte le derby contre Tottenham

Grâce à un but de Martin Ødegaard et un penalty d'Alexandre Lacazette, Arsenal a remporté le North London Derby et se maintient dans la course à l'Europe. Une victoire méritée, tant Tottenham a eu du mal à exister dans cette rencontre.

1

Coup du foulard et coup de clim'

Fébrilité, maître mot

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Cédric, David Luiz, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Smith-Rowe (Willian, 77e), Ødegaard, Saka (Pépé, 45e) - Lacazette (Elneny, 88e). Entraîneur : Mikel Arteta.





Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Doherty, Sánchez, Alderweireld, Reguilón - Højbjerg, Ndombélé (Alli, 62e) - Lucas, Bale (Sissoko, 57e), Son (Lamela, 19e) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.

GunnersSpursSpursLes bras levés et hurlant de joie, Mikel Arteta laisse exploser tout son bonheur. Et surtout son soulagement, au moment où le coup de sifflet final vient de retentir. L'entraineur espagnol tient son premier succès dans un, et il est allé le chercher en prenant le dessus à tous les étages face au rival de Tottenham. Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, malgré l'ouverture du score sublime d'Erik Lamela et grâce à une réalisation décisive d'Alexandre Lacazette.Dire que Tottenham a été redoutable d'efficacité en première mi-temps est un doux euphémisme. Complètement dépassés par l'agressivité et la détermination de leurs adversaires, lesont profité d'un coup de mou de quelques minutes despour ouvrir le score. Le buteur ? Un magicien nommé Lamela. Rentré en jeu après moins de vingt minutes pour suppléer Son, blessé à la cuisse, l'Argentin a fait parler sa patte gauche pour reprendre instinctivement une remise de Lucas d'un somptueux coup du foulard. Imparable, pour Bernd Leno. Une ouverture du score contre le cours du jeu, puisqu'Arsenal a enchainé les assauts sur la forteresse de Mourinho dont le talon d'Achille s'appelait Brad Doherty. L'arrière droit, sans cesse percé par les flèches Tierney et Smith-Rowe, a vécu un véritable calvaire et n'a pas été aidé par le manque d'implication défensif de Bale. D'ailleurs, hormis le boulet de Smith-Rowe sur la barre de Lloris (16), c'est du côté du défenseur irlandais que sont venues presque toutes les opportunités des Canonniers. Mais ni Lacazette (26) ni Cédric (36), dont la frappe s'est également fracassée contre le poteau, n'ont su convertir la très grosse domination de leur équipe (dix tirs à un, 57% de possession) en première période… Jusqu'à l'égalisation peu avant la pause d'Ødegaard, suite à un énième débordement de Tierney sur son côté gauche pour trouver le Norvégien seul au centreFrileux physiquement, tactiquement et mentalement, lessont vite repartis dans leurs travers malgré les changements précoces du. Sur une mauvaise relance interceptée par Pépé, l'Ivorien a parfaitement lancé Lacazette. Lequel s'est fait irrégulièrement stopper par Sánchez dans la surface, pour un penalty transformé avec beaucoup de justesse par le Français (2-1, 64). Complètement à l'envers, lesont même fini à dix avec l'expulsion de Lamela (76). Et pourtant, ce sont bien ses coéquipiers qui ont terminé la rencontre beaucoup plus fort. Incapables d'assurer un score sans se faire peur, lesont reculé et laissé la possibilité à Kane - inexistant - de se manifester d'un but de la tête refusé pour hors-jeu (83). Ont suivi un coup franc à ras de terre venant s'écraser sur le montant de Leno, et un sauvetage exceptionnel de Gabriel devant Davinson Sánchez (90). Un dernier frisson de Kane, encore sur coup franc (90+4), ne changera pas le score final. Ni la deuxième défaite de la carrière de Mourinho, humilié, face à Arsenal.