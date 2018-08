Arsenal débloque son compteur, Everton bloque à Bournemouth

365

Arsenal (4-2-3-1) : Čech – Bellerín, Mustafi, Papastathópoulos, Monreal – Guendouzi (Torreira, 55e), Xhaka – Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi (Lacazette, 46e) – Aubameyang (Welbeck, 74e). Entraîneur : Unai Emery.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański – Fredericks, Balbuena, Diop, Masuaku – Sánchez, Wilshere – Snodgrass (Yarmolenko, 75e), Anderson, Antonio (Pérez, 62e) – Arnautović (Hernández, 58e). Entraîneur : Manuel Pellegrini

Dans les autres rencontres de l'après-midi :

Les ailes et la cuisse.Il aura fallu que la remise en pivot d' Alex Lacazette soit détournée dans ses propres filets par les quadriceps de l'ancien pitchoun Issia Diop pour qu' Arsenal mette la main sur ce derby londonien et choc du bas de tableau. Trois premiers points laborieux pour Unai Emery et ses hommes, au milieu d'un ballet d'imprécisions et de balbutiements.C'est Marko Arnautović qui avait ouvert le score en ajustant Petr Čech depuis l'entrée de la surface, après un double échange avec Felipe Anderson . Un avantage rapidement anéanti par la projection des deux latéraux des Nacho Monreal reprenant un centre de son compatriote Hectór Bellerín.En fin de partie, c'est Danny Welbeck qui a enfoncé le clou et permis à Arsenal de lancer sa saison.Il fallait jouer à dix pour trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Buteur lors de ses deux premiers matchs, Richarlison s'est cette fois illustré en étant exclu à la 41minute pour avoir esquissé un coup de tête sur un adversaire. Derrière, Theo Walcott puis Keane ont pourtant mis sur orbite les. Mais les locaux, ayant écopé à leur tour d'un rouge à l'heure de jeu, ont renversé la vapeur en quatre petites minutes.Lespensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Ryan Bertrand . Mais réduits à dix à la suite de l'exclusion de Højberg, ils ont donné l'occasion aux hommes de Claude Puel de chambouler le résultat, avec un but dans les arrêts de jeu de Harry Maguire . En bon renard qu'il est.