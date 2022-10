Après l'élimination de la Juventus, Andrea Agnelli et ses rêves de Superligue se prennent une soufflante

La Juventus enchaîne les désillusions en Ligue des champions. 2018/19 : Éliminée par l’Ajax ?? 2019/20 : Éliminée par l’OL ?? 2020/21 : Éliminée par Porto ?? 2021/22 : Éliminée par Villarreal ?? 2022/23 : Éliminée dès la phase de poules pic.twitter.com/PaesMJbSoP — Actu Foot (@ActuFoot_) October 25, 2022

BG

Tiens, tiens, tiens, ne serait-il pas temps de tomber sur une vieille dame ?Fraîchement mise sur le carreau et éliminée de Ligue des champions par Benfica, la Juventus duvisionnaire Andrea Agnelli a été, sur les cinq dernières saisons, tour à tour éliminée de la plus prestigieuse des compétitions européennes par : l'Ajax, Lyon, Porto, Villarreal et donc Benfica. Soit cinq clubs jugés comme pas assez glamour aux yeux des pontes du football européen à l'origine du projet de la Superligue, dont la tête de gondole n'était autre que... Andrea Agnelli.Un joli retour latéral de bâton en pleine face pour le président de la Juventus, qui discrédite encore plus ses envies et ses discours grandiloquents de Superligue, réservée aux plus grands clubs, qui offriraient monts et merveilles de matchs de haut niveau. Leipzig a fessé le Real Madrid, la Juve s'est fait tabasser par Benfica.Faut pas pousser Mémé dans les orties, sauf quand elle le mérite.