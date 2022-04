340€ à gagner avec Bayern & Real - Chelsea !

Comme lors de nos trois derniers combinés (ici, ici et ici), on tente de vous faire encore gagner, cette fois sur la Ligue des Champions !

Bayern - Villarreal :

Real Madrid - Chelsea :

Si vous misez par exemple sur les victoires du Bayern et le pari "Victoire Real ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin des matchs :

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce combiné :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire de Villarreal est magnifique. Vainqueur de la Juve en 8e de finale, le vainqueur de la dernière Ligue Europa a dominé le Bayern à l'aller à la surprise générale (1-0). Malheureusement pour le Sous-Marin jaune, l'ogre bavarois a cette capacité à passer en rouleau compresseur le plus souvent quand il en a besoin. Cela avait notamment été le cas au tour précédent de cette Ligue des Champions. Après avoir arraché un match nul un peu inespéré à Salzbourg au match aller, le Bayern Munich avait massacré le club autrichien (6-1). Si Villarreal devrait donner du fil à retordre, le Bayern à domicile est très impressionnant cette saison et pourrait aller chercher une 17victoire pour son 20match dans son stade sur cet exercice.Impressionnant à l'aller (victoire 3-1 à Londres), le Real Madrid a un pied en demi-finale. Avec un Benzema exceptionnel et cette petite réussite en plus qu'ont les grandes équipes, le club madrilène est en train de réaliser une saison hallucinante. Vainqueur de la SuperCoupe d'Espagne, le Real n'est plus très loin du titre en Liga, après sa nouvelle victoire du week-end face à Getafe (2-0). Absent à l'aller, Chelsea a réagi en champion ce week-end sur la pelouse de Southampton (0-6), mais il sera sans doute compliqué de s'imposer à Bernabeu ce mardi. Pas obligé de l'emporter, mais devant faire attention étant donné que la règle des buts à l'extérieur n'existe plus, le Real pourrait au moins tenir le nul à domicile.chez chezqui vous offre en ce moment(au lieu de 100€ d'habitude) !!!chez chezqui vous offre en ce moment(au lieu de 150€ d'habitude) !!!- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavec