213€ à gagner avec Manchester United & Villarreal - Arsenal !

Manchester United - AS Roma :

Villarreal - Arsenal :

Si vous misez sur la victoire de Manchester et le pari "Villarreal ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Si Manchester United va devoir se contenter de la 2place en Premier League, le club signe une saison très costaud en championnat (19 victoires, 10 nuls, 4 défaites). Pour aller chercher un trophée, Man U n'a plus que cette Europa League qu'il prend très au sérieux. Avec des victoires sur la Real Sociedad, le Milan AC et Grenade aux tours précédents, les Mancuniens font pour l'instant le plus beau parcours de cette C3 et ils ont à chaque fois pris l'ascendant dès le match aller. Face à une Roma qui est passé avec pas mal de réussite au tour précédent face à l'Ajax et qui est globalement décevante ces dernières semaines (défaites face au Torino et Cagliari, deux équipes luttant pour le maintien, lors des deux dernières journées de Serie A), Manchester United devrait s'imposer logiquement àL'autre demi-finale de Ligue Europa est un Unai Emeryco. Vainqueur à plusieurs reprises de cette C3 avec Séville, l'ancien entraîneur du PSG est en train de donner raison aux dirigeants de Villarreal qui avaient montré la sortie à Javi Calleja qui avait obtenu la qualif via le championnat. 7e de Liga, le Sous-Marin Jaune offre cette saison plus de garanties qu'Arsenal qui est toujours aussi irrégulier. Sorti victorieux de ses 6 matchs de Ligue Europa joués à domicile cette saison, Villarreal devrait au moins tenir le nul face à des Gunners qui restent en Premier League sur un match nul face au relégable Fulham (1-1) et une défaite à domicile contre Everton (0-1).- 2,13 chezqui offre- 1,98 chezqui offre- Déposez 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASH.- Vous avez en + un pari gratuit de 20€ à votre disposition.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés en CASHavecqui vous offre un bonus de 120€ au lieu de 100€ en EXCLUavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ + 10€ en EXCLU sans dépôtavecqui vous offreavecqui vous offreavecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus EXCLUSIF de 160€ dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre un 1pari remboursé de 150€ rembourséavecqui vous offre un 1pari remboursé de 100€ remboursésavecqui vous offre un bonus de 100€