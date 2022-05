207€ à gagner avec Lyon & Spezia - Atalanta

Comme lors de nos 3 derniers combinés (ici, ici et ici, on tente de vous faire encore gagner avec notre combiné ! Avec ce week-end, 100€ remboursés en CASH si le combiné est perdant !

Notre combiné du week-end !

Metz - Lyon :

Spezia - Atalanta Bergame :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Lyon et le pari "Spezia - Atalanta : But pour Les 2 équipes" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Remonté à la 7e place de Ligue 1, Lyon s'est donné l'espoir de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine grâce à ses 3 victoires remportées lors de ses 4 dernières rencontres. Seulement battu à Brest sur la période (2-1), l'OL a atomisé Bordeaux (6-1) et Montpellier (5-2) à domicile, pour une victoire dimanche dernier dans l'Olympico. Au Vélodrome, les Lyonnais ont sorti un gros match face à l'OM battu 3-0. A l'inverse, les derniers résultats du FC Metz condamne quasiment le club à la relégation. Incapables de l'emporter depuis la mi-janvier en Ligue 1, les Messins n'ont pris que 2 points sur les 7 dernières journées (2 nuls, 5 défaites), et ont pris du retard sur leur concurrent direct. Avec 6 points de retard sur le barragiste stéphanois et 8 sur le premier non-relégable Clermont, il faudra un miracle ou un énorme sursaut des Messins sur les 3 dernières journées pour se maintenir. Match à enjeu pour les deux équipes qui ont un objectif bien différent, le maintien pour la Spezia (16e) et une qualification européenne pour l'Atalanta (8e). Entre deux équipes qui ont besoin de points et qui marquent et encaissent beaucoup (62 buts marqués et 44 encaissés pour l'Atalanta en 35 rencontres, contre 37 buts marqués et 63 encaissés pour La Spezia), on pourrait voir des buts marqués des deux côtés. D'autant plus que le match aller nous avait offert une rencontre très spectaculaire à Bergame (5-2). Enfin, il faut noter que les 6 derniers matchs de l'Atalanta se sont terminés avec des buts des deux côtés, ce qui est également le cas des 3 dernières rencontres de La Spezia. Ainsi, le pari "Les 2 équipes marquent" pourrait passer une nouvelle fois.