Roger Piantoni est décédé

60 ans après sa première saison sous les couleurs rémoises, Roger Piantoni s'est éteint ce samedi. Le #SDR est en deuil. Le club perd un géant mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l'histoire du Stade de Reims. Merci Monsieur Piantoni. #RespectÉternel pic.twitter.com/r88UpfAbvI — Stade de Reims (@StadeDeReims) 26 mai 2018

Le football français est endeuillé.L'attaquant emblématique des Bleus dans les années 1950, Roger Piantoni s'est éteint ce samedi au CHU de Nancy à l’âge de 86 ans selon les informations deChampion de France avec Reims à trois reprises (1958, 1960 et 1962), le Lorrain avait été finaliste de la Coupe d'Europe en 1959 contre le Real Madrid . Sixième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France (203 buts), Piantoni formait avec Raymond Kopa (lui aussi décédé) et Just Fontaine le trident d'attaque de l'équipe de France stoppé par le Brésil du jeune Pelé et qui finit troisième de la Coupe du monde 1958. Il compte 37 sélections avec l'Equipe de France et a inscrit au total 18 buts avec les Bleus.Au cours de sa carrière, l'attaquant avait notamment porté les couleurs du club de sa ville, le FC Nancy (aujourd'hui disparu), mais aussi de l' OGC Nice où il finira sa carrière.Toute la rédaction de So Foot présente son soutien et ses condoléances à la famille et aux proches de Roger Piantoni.