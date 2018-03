Pourquoi Lyon doit tout miser sur l’Europe

Brinquebalant sur la scène nationale, l'Olympique lyonnais voit se profiler un huitième de finale de Ligue Europa face au CSKA qui sera déterminant quant à la saveur de sa fin de saison. Et entre la grenadine servie depuis deux mois et le grand cru promis pour une finale à la maison, il y a encore un peu de travail à faire. On passe à table ?

