On a parlé de Mario Balotelli avec des fans de la Lazio

Quelques heures avant la rencontre entre la Lazio et Nice, les 1700 tifosi romains se sont baladés dans le centre-ville niçois en van, bus ou à pied. L’occasion de savoir, à l’aube d’un barrage décisif de l’Italie contre la Suède, à quel degré se situe la cote de popularité de Balotelli chez les Laziali.

« C’était un idiot »

L’amour niçois

Par Antoine Donnarieix, à Nice

L’après-midi bat son plein dans le cœur de Nice . Le soleil tape fort pour un mois d’octobre, et passer par la case terrasse devient une riche idée pour les personnes en quête d’un vent de fraîcheur. C’est le cas de Giorgio, sa petite amie américaine et son père, venus en France pour aller supporter leur équipe de cœur : la Lazio Rome . Canette de Fanta fraîche sur une table posée le long de la rue de la Préfecture, le jeune garçon tape la discute avec Alessandro, un homme plus âgé, mais visiblement achalandé du T-shirt «» que Mario Balotelli avait exhibé lors d’un derby mancunien en 2011, remporté 6-1 par Manchester City à Old Trafford. L’époque où Mario pétait des câbles à foison, en somme. «, rappelle-t-il sourire aux lèvres.» En effet, Mario Balotelli croisait ce jeudi soir la route de la Lazio . Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse pas un grand souvenir dans la Ville Éternelle.Interrogé sur Super Mario après qu’Alessandro est parti rejoindre d’autres, Giorgio sort la sulfateuse pour parler de l’ancien international italien. «Squadra Azzurra» À côté de son fils, le père adhère à la théorie du rejeton. «Pour éviter tout quiproquo, le père coupe court. «» Soit. Balotelli n’est pas apprécié par la famille. Mais le sentiment est-il le même ailleurs ? Un peu plus loin place Massena, Massimo et Francesco prennent quelques photos de la magnifique fontaine avant de filer en direction du stade. «, explique Francesco.» Le constat est donc froid et implacable : Balotelli estEn direction du stade par la ligne de bus 70 qui mène vers l’Allianz Riviera, Michele fait aussi partie des 1700 fans de la Lazio venus remplir l’enceinte niçoise. Installé au fond des transports en commun, son avis ne change pas la donne, même s’il remercie Mario pour service rendu à la nation. «, tranche leVisiblement, les supporters romains ne se sont pas penchés sur la récente métamorphose de Super Mario à l’ OGC Nice , ce que n’oublie pas de rappeler Karim, supporter du Gym et à l'écoute de la discussion. «» Le manque d’amour, c’est peut-être la raison principale de l’incompatibilité entre Balotelli, la Lazio et, à grande échelle, l’ Italie